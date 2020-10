Ski-VM 2025 til Trondheim

Trondheim arrangerte også ski-VM i 1997. Sist gang mesterskapet var arrangert i Norge var i 2011 med Oslo som arrangør.

Denne gangen var Trondheim alene på søkerlisten, og tildelingen var mer eller mindre en ren formalitet. Trondheim skulle ha blitt tildelt mesterskapet på kongressmøtet i vår, men koronapandemien gjorde at FIS-kongressen ble utsatt til 4. oktober og deretter til 5. juni 2021.

– Dette er en gledelig dag for norsk skisport. Et VM vil gi et oppgradert anlegg i Granåsen som vil inspirere, glede og sikre aktivitet i mange år fremover både for bredde og topp. Hele ski-Norge har støttet Trondheim som VM-søker, og nå har drømmen endelig blitt til virkelighet. Vi har et svært godt samarbeid med Trondheim kommune og skisporten i Trøndelag. Sammen ønsker vi å gjennomføre et VM med fokus på bærekraft, teknologiutvikling, idrettsglede og folkefest, sier skipresident Erik Røste.

Allerede høsten 2014 signaliserte Trondheim kommune at de ville søke om ski-VM i 2021. Guri Knotten ble ansatt som prosjektleder, mens ordfører Rita Ottervik ble leder i søkerkomiteen. 1. mai 2015 ble Trondheim offisielt lansert som søkerkandidat av Norges Skiforbund.

Men Trondheim lyktes ikke sitt første forsøk. 1. juni 2016 vant tyske Oberstdorf avstemningen om å få mesterskapet i 2021. Byen helt sør i Tyskland nedkjempet også slovenske Planica på veien.

I oktober 2017 var det klart at Trondheim og Planica ville kjempe om å få arrangere ski-VM i 2023, og 17. mai 2018 var det klart for avstemningen på FIS-kongressen. Der vant Planica ganske klart mot Trondheim.

Trønderne var bestemte på ikke å gi seg, og den tredje gangen var det klart at de ville lykkes. Ingen motkandidat kom på banen, og lørdag falt den endelig avgjørelsen om at ski-VM 2025 arrangeres i Granåsen.

Da kunne også champagnen sprettes under et arrangement i Trondheim. Der var representanter for dem som har deltatt i søknadsarbeidet samlet, sammen med gamle skilter, VM-håp, politikere, idrettspolitikere, næringslivsaktører, arrangører og ildsjeler.