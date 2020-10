Slik blir alpinistenes annerledessesong

Det har vært hektisk møtevirksomhet i FIS denne uken. Kalenderen som nå ligger på bordet, er mer omfattende enn det alpinsjef Ryste våget å håpe på da pandemien herjet som verst.

– Da man var som mest skeptisk tidligere, trodde jeg ikke at vi skulle få på plass så mye som vi har gjort. Det er en ganske omfattende verdenscupkalender som er på plass, men den er redusert såpass at vi ivaretar sikkerheten til de involverte, sier Ryste til NTB.

Terminlisten mangler bare et godkjentstempel fra de riktige komiteene i FIS, men dette er en ren formalitet.

Annerledessesong

I det som blir en annerledessesong er det klart at verdenscupen ikke kommer til å gjøre sitt tradisjonelle besøk i Nord-Amerika. Herrealpinistene får ikke reise til Kina, men Yanqing blir eneste tur på utsiden av Europa for kvinnene. Ellers finner vi igjen mange av de vanlige stedene på terminlisten.

– Den var overraskende lik vanlige år. Det kunne like gjerne vært en hvilken som helst annen sesong, med mindre det er noe jeg ikke så, sa Kjetil Jansrud da NTB viste han terminlista.

Det var første gang han fikk se hvordan FIS har lagt opp kommende sesong.

Men det blir enkelte endringer, ikke bare mer testing og mindre publikum. Blant annet skal kun kvinnene kjøre i finske Levi, mens Chamonix får to slalåmrenn. Det blir to super G-renn for kvinnene i St. Moritz, mens Val d'Isère får en ekstra helg med renn for menn i desember.

Ikke lenge til start

Det har vært mange hensyn å ta når terminlisten skulle settes sammen, blant annet reiseavstand og coronareglene i de forskjellige landene. Det er for eksempel mye strengere i Finland enn andre steder.

– En covid-test fra FIS har for eksempel ingen verdi på grensen i Finland. Med alle forskjellene som finnes, for verdenscupen er stor, vil det dukke opp ting der idretten må agere. Men planen sørger nå for at det langt på vei blir skirenn, og det er ikke veldig lenge til det første heller, sier alpinsjef Ryste.

Verdenscupsirkuset for begge kjønn starter i østerrikske Sölden 18. oktober og fortsetter i Zürs (Østerrike) i november. For gutta fortsetter så verdenscupen i franske Val d'Isère, og italienske Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio og Bormio i desember.

Etter Zürs kjører jentene to slalåmrenn i Levi i november. I desember går turen til St. Moritz (Sveits), Courchevel og Val d'Isère (begge Frankrike) og østerrikske Semmering.

Sesongavslutningen blir i Lenzerheide i Sveits 17. til 21. mars.

Sekssifret ekstraregning

– Jeg er veldig fornøyd med at det blir kjørt renn. Vi snakker om levebrødet til utøverne og interessen for skisporten. Vi tar ansvar for at vi ikke sprer smitte, og jeg synes planen ser bra ut, sier Ryste til NTB.

Når konkurransene starter, er det strenge protokoller for å forhindre smitte. Blant annet må utøvere og støtteapparat coronatestes hyppig, noe som koster et allerede økonomisk presset alpinlag dyrt.

– Vi må teste alle, og det ligger på 1000 kroner per person per gang, sier alpinsjefen og forteller at de vil få en ekstraregning på flere hundre tusen kroner i forbindelse med coronatestene.

– Vi er inne i en veldig tøff sesong økonomisk. Men alle grener i skiforbundet har fått litt hjelp med midler til dette, så totalen er at vi skal klare det, sier Ryste.