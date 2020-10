Casper Ruud ser muligheter mot Thiem

– Det blir en ekstrem tøff match for meg, og en stor utfordring. Thiem er en av de beste grusspillerne i verden, om ikke den aller beste de siste to-tre årene, sier Ruud til NTB om hva som venter ham på den andre siden av nettet.

At østerrikeren er ranket som nummer tre i verden skremmer ikke Ruud. 21-åringen ser ikke på seg selv som sjanseløs.

– Han er ekstremt god, men vi er alle er menneskelige. Så han er ikke uslåelig, sier Ruud og forteller at han gleder seg til kampen.

– Det blir en av de tøffeste utfordringene i min karriere, jeg tror det blir en morsom kamp å spille. Han er selvfølgelig stor favoritt, men jeg skal forsøke å vise at også jeg har gode resultater på grus i det siste. Jeg får ta med meg den selvtilliten jeg kan og forsøke å utfordre ham så godt jeg kan, sier den norske 21-åringen.

Tips fra Nadal

På begge sider av nettet står to grusspesialister som kan vise til gode resultater den siste tiden. Thiem vant nylig Grand Slam-turneringen i New York (US Open), mens Ruud i september tok seg til semifinale både i Roma Masters og i ATP 500-turneringen i Hamburg.

På veien har nordmannen tatt flere store skalper, men ingen så stor som østerrikeren. Thiem har blant annet tatt seg til finale i de to siste utgavene av Roland-Garros. Begge finalene endte med tap mot Rafael Nadal, som Ruud ofte trener med.

– Jeg får prøve å få litt tips fra Nadal, han har jo slått ham de siste to årene, sier Ruud.

– Kan ikke bli bedre enn nå

Ruud vet godt hva som venter ham i 3. runde. 21-åringen har både trent og spilt mot Thiem tidligere. I juli møttes de i oppvisningsturneringen Thiems 7. Da tapte Ruud et jevnt oppgjør 5-7, 6-7 (4-7).

– Det kan være litt lettere når man har trent med de store gutta tidligere og kjenner dem litt.

I Hamburg i forrige uke slet Ruud med en vond arm, men til NTB sier han at han ikke merket noe til den da han onsdag vant 3-2 i sett mot amerikanske Tommy Paul i 2. runde.

Derimot fikk han vondt i foten etter at han falt på ryggen i første sett mot amerikaneren.

– Men smerten ga seg fort. Kroppen er bra, og jeg gleder meg til kamp. Det kan ikke bli noe bedre enn det er nå, sa Ruud etter å ha sikret seg 3.-rundekamp mot Thiem.

I fjorårets Roland-Garros-utgave tapte nordmannen i tredje runde mot Roger Federer.