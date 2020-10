Jens Petter Hauge klar for Milan på femårskontrakt

Milan opplyser om overgangen på sitt nettsted og skriver at kantspilleren får draktnummer 15. Onsdag formiddag gjennomgikk Hauge den medisinske testen på La Madonnina-klinikken i Milano.

Dermed bytter Hauge ut norsk eliteserie med italiensk Serie A, Aspmyra med San Siro, og han får selveste Zlatan Ibrahimovic som lagkamerat.

– Det føles veldig bra, og ikke minst veldig riktig. AC Milan er en av de største klubbene i verden, med sju Champions League-titler. Det er en klubb som er bygget for å vinne, og som har lyst til å vinne titler. Det kan passe meg bra, sier Hauge i et intervju lagt ut på Bodø/Glimts nettsted.

Ifølge italienske og norske medier ligger overgangssummen for Hauge på 5 millioner euro, som tilsvarer 55 millioner kroner etter dagens kurs. Nordmannen har signert en kontrakt som strekker seg til sommeren 2025.

Ifølge TV 2 er Hauge ikke aktuell til torsdagens playoffkamp i europaligaen mot Rio Ave i Portugal.

X-faktor

Hauge er blitt en ettertraktet spiller blant europeiske klubber utover i Glimts fantastiske 2020-sesong. Han har bidratt sterkt i jakten på seriegull med blant annet 14 mål og åtte målgivende pasninger.

Det var heller ikke en ulempe at han storspilte med mål og assist mot nettopp Milan i europaligakvalifiseringen i forrige uke.

Mandag ble han tatt ut på A-landslaget for første gang, så man kan trygt si det har vært en begivenhetsrik uke for 20-åringen.

Ifølge landslagssjef Lars Lagerbäck har den ferske Milan-spilleren en X-faktor som gjør ham ekstra interessant.

– Det er én mot én offensivt. Hans evne til å utfordre. Han kan gå både mot venstre og høyre. I tillegg er han ganske rask. Det er der du har den store X-faktoren, sa Lagerbäck til NTB om Hauges kvaliteter.

Advarer Hauge

Per Bredesen (89), som ble ligamester med Milan for 63 år siden, tror Hauge har gjort et svært godt valg av klubb.

– Det han kommer til å oppleve, blir som et eventyr. Jeg tror ikke man kan komme til en bedre klubb i Italia enn AC Milan, sier Bredesen.

Også tidligere Milan-proff Steinar Nilsen mener Milans nysignering har gjort et godt valg, men advarer samtidig nordmannen:

– Det er én ting at det forventes mye av en slik type overgang. Men hverdagen hans kommer til å bli helt annerledes i millionbyen Milano, der fotball egentlig betyr alt. Det er som en religion for fotballfansen, og han blir del av en gigantklubb, med det som følger med av krav og lynne.

– Og skal han bli virkelig akseptert av italienerne, må han lære seg språket. Og det må han ta tak i ganske øyeblikkelig, sier Nilsen til NTB.