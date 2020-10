Avis: Hauge kan bli erstattet av broren i Glimt

Avisen erfarer at Runar Hauge (19) torsdag reiste hjem til Bodø, to dager før Groruds bortekamp mot Sandnes Ulf i 1. divisjon. Kantspilleren har vært utlånt til Oslo-klubben denne sesongen og har så langt vært involvert i ti kamper.

Det er ikke bekreftet at Bodø/Glimt kommer til å hente Hauge hjem nå, men han kan være aktuell som erstatter for storebroren Jens Petter (20), som ser ut til å bli solgt til AC Milan i løpet av kort tid.

I fjor fikk Runar Hauge to korte innhopp for Glimt i Eliteserien. Han spilte også to cupkamper.

Grorud-trener Eirik Kjønø har ikke besvart NTBs henvendelser om saken.