Rosenborg med stengt trening foran PSV-møte

Stengte treninger er ikke vanlig kost for den vanligvis transparente klubben. Hareide mener likevel at lukkede treninger er vanlig og et godt våpen i kampen om avansement.

– Det viktigste er at ingenting lekker ut til PSV. Dessuten får vi ro. Noen ganger vil vi være for oss selv. Jeg har etterlyst mer konsentrasjon fra spillerne på trening. Dette er helt vanlig og ikke noe med mangel på åpenhet og folkelighet å gjøre, sa Åge Hareide.

– PSV er et lag som straffer oss hvis vi gjør feil. Dette er en kamp vi må ligge godt og nekte dem plass. Dessuten må vi ta de mulighetene vi får, sa RBK-kaptein Tore Reginiussen under pressekonferansen.

Markus Henriksen er tilbake i RBK-drakten. Landslagsspilleren har ikke hatt noen problemer med overgangen.

– Markus Henriksen har sklidd rett inn. Det har vært uproblematisk. Han synes å ville være med og bidra, sa Reginiussen.

Åge Hareide kjenner nederlandsk fotball relativt godt.

– PSV er tradisjonelt av de bedre lagene i Holland (Nederland). De har tradisjon for å skifte ut lagene sine med unge spillere. De ble nummer tre forrige sesong. Nå har de noen erfarne og noen veldig unge lovende spillere på laget.

– Vi må være smarte, lure og sterke i forsvar. Vi kommer til å være tighte. Presset er på PSV, sa blant annet Hareide.

Ifølge Hareide er også laget på jakt etter ny spiss etter at Torgeir Børven trolig er på vei bort. Børven reiste tidligere i uken til Ankara og en overgang til Ankaragücü synes klar.

Han bekreftet overfor Adresseavisen at de allerede har en spiller i kikkerten uten å si noe mer om hvem.

Overgangsvinduet stenges mandag.