Lokalavis: Ingen bud på King

En rekke italienske medier og journalister meldte mandag og tirsdag at Torino har forhørt seg om King, og at han er høyaktuell for Serie A-klubben.

Noe formelt bud har Bournemouth imidlertid ikke mottatt, ifølge Bournemouth Daily Echo. Avisen skriver også at ingen klubber formelt har tatt kontakt med Bournemouth.

Kings kontrakt går ut til sommeren, og dette overgangsvinduet er trolig Bournemouths siste sjanse til å kunne få en høy overgangssum for spissen. Vinduet stenger førstkommende mandag.

King har ikke lagt skjul på at han ønsker seg til en større klubb etter at Bournemouth rykket ned fra Premier League. Han var aktuell for Manchester United i januar, men budet fra Ole Gunnar Solskjærs klubb ble avslått.

I helgen spilte King sin hittil eneste kamp for Bournemouth denne sesongen. Han fikk en halv omgang som innbytter i 1-0-seieren mot Norwich.