Brutalt regnestykke for NFF: Innstilte fotballfester koster trolig vel 40 millioner

Lars Lagerbäcks A-landslag spiller tre hjemmekamper (Serbia, Romania og Nord-Irland) i løpet av bare åtte dager i oktober. De skjer helt uten publikum. Slik var det også i september da Østerrike slo Norge 2-1 i Oslo.

Viruspandemien slår hardt mot mange, og NFF slipper ikke unna. Fotballforbundet har i budsjett for 2020 totalt forutsatt totalt billettsalg for nærmere 35 millioner kroner for toppfotball menn.

Det fordeler seg på 11,5 millioner for cupfinalen og 23,5 millioner for A-landskamper. I dette beløpet ligger også en eventuell EM-omspillsfinale (12. november) inne.

– Vi forventer beklageligvis ikke publikum på tribunen inneværende år, sier NFFs assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad til NTB.

Snilt

Han anser at estimatene (2,5 millioner per kamp i billettinntekter) for tre kamper i Uefas nasjonsliga, er «forsiktige».

Hver kamp i EM-omspillet er antatt å gi 8 millioner i billettsalg.

I tillegg til bortfalne tilskuerinntekter kommer store tapte beløp på arenasalg på Ullevaal stadion i forbindelse med kamper. Det gjør at regnestykket trolig havner godt over 40 millioner kroner i minus.

– Gjennom offentlig kompensasjonsordning for frivilligheten kan vi søke om kompensasjon for bortfalte inntekter med fradrag for sparte kostnader, sier Arstad.

– For perioden 12. mars til 31. august har NFF søkt og forventer kompensasjon på 1,2 millioner kroner. Dette relaterer seg til Norge – Slovakia-kampen som skulle vært spilt på Ullevaal 6. juni.

– NFF vil selvfølgelig søke kompensasjon for de hjemmekampene som er spilt/skal spilles i perioden 1. september til 31. desember, men nøyaktig kompensasjonsnivå er per nå vanskelig å beregne, sier Arstad.