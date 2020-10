«Sjanseløse» Tottenham videre i ligacupen, Mourinho måtte hente Dier tilbake fra toalettet

Eric Dier tok en tur i garderoben på 0-1 for et toalettbesøk, men var med da hjemmelaget utlignet mot slutten og skjøt selv det første straffesparket da avgjørelsen falt med 5-4.

– Jeg er så lykkelig, og veldig stolt over hvordan vi spilte etter det første kvarteret. Vi viste dem for mye respekt, men etter det var vi fantastiske, sa Dier til Sky Sports.

De ni første straffene gikk i mål, før Chelsea-spiller Mason Mount sendte den siste utenfor via stolpen.

Mourinho mønstret et reservepreget lag to dager etter seriekampen mot Newcastle og to dager før den avgjørende europaligakvalifiseringen mot Maccabi Haifa, men det ble seier likevel.

Timo Werner scoret sitt første mål som Chelsea-spiller i en første omgang blåtrøyene dominerte totalt. I det 19. minutt stjal César Azpilicueta ballen fra Sergio Reguilon og fant tyskeren, som presset av to mann skjøt i hjørnet.

Chelsea så ut til å være på vei mot en klar seier, men etter pause var det Tottenham som overtok initiativet, og i det 83. minutt kom utligningen. Denne gang sto Reguilon for assist i debuten med et fint innlegg. Lamela scoret ved lengste stolpe.

I garderoben

Det var rett etter en bisarr episode, da Tottenham-forsvarer Eric Dier stormet i garderoben mens spillet var i gang, og Mourinho løp etter ham. Etter en kort stund var Dier tilbake på banen.

– José var ikke blid, men det var ingenting annet å gjøre. Jeg hørte at Chelsea hadde en sjanse mens jeg var ute, men heldigvis scoret de ikke, sa Dier.

– Jeg må trekke fram Eric spesielt. Det burde ikke vært lov å spille to kamper på 48 timer på dette nivået. Det er ikke menneskelig, og det var kanskje derfor han måtte ut, fordi han var dehydrert. Jeg måtte presse ham litt for å få ham tilbake, men han er et eksempel for alle de andre, sa Mourinho til Sky Sports.

I straffesparkkonkurransen scoret Dier, Lamela, Pierre-Emile Højbjerg, Lucas Moura og Harry Kane for Tottenham. De tre siste var innbyttere. Tammy Abraham, Azplicueta, Jorginho og Emerson scoret for Chelsea før Mount misset.

Fantastiske

– Vi måtte sette sammen et lag med spillerne som var tilgjengelige, og før straffene sa jeg til dem at de var fantatiske i 2. omgang. Da fikk vi Chelsea til å se ordinære ut, sa Mourinho.

Frank Lampard ga nykommer Edouard Mendy debut i mål, som Chelseas tredje keeper på like mange kamper. Ben Chilwell debuterte også fra start.

– Det var skuffende å tape, men jeg så også ting jeg likte, sa Lampard, som sa at Werner ikke tok straffe fordi han hadde krampe.

Mourinho sa før kampen at ligaen ikke har gitt Tottenham en mulighet til å kjempe om seier i ligacupen. Etter tirsdagens kamp spiller laget hans torsdag avgjørende kamp mot Maccabi Haifa i kamp om plass i europaligaens gruppespill, mellom to PL-helger.

– Jeg skulle gjerne kjempet om dette trofeet, men jeg tror ikke vi kan det. Europaligaens gruppespill gir oss penger som er svært viktige for en klubb som oss, sa han.

Men nå er Tottenham likevel klar for kvartfinale.