Eksperter mener San Siro-kampen er nøkkelen til Hauge-salg: – Milan ser det som et «scoop»

Tirsdag ble det mer eller mindre klart at Hauge blir Milan-spiller og forlater Bodø/Glimt før overgangsvinduet i Fotball-Europa stenger kommende mandag.

20-åringen selv klarte ikke å holde på hemmeligheten da han satte kursen mot Milano fra flyplassen i Bodø, og han måtte medgi at han gleder seg til å spille med Zlatan Ibrahimovic.

Og det som venter Hauge i Serie A er noe helt annet enn i trygge Bodø og Eliteserien.

– Det er én ting at det forventes mye av en slik type overgang. Men hverdagen hans kommer til å bli helt annerledes i millionbyen Milano, der fotball egentlig betyr alt. Det er som en religion for fotballfansen, og han blir del av en gigantklubb, med det som følger med av krav og lynne, sier Steinar Nilsen til NTB.

Han spilte selv for Milan i 1997/98-sesongen og senere i Napoli.

Må på italiensk-kurs

Hauge er blitt en mer og mer ettertraktet spiller blant europeiske klubber utover i Glimts fantastiske 2020-sesong. Det var heller ikke en ulempe at han storspilte med mål og målgivende pasning mot nettopp Milan i europaligakvalifiseringen i forrige uke.

– Ferdighetene hans og kampen han spilte mot Milan på San Siro har selvfølgelig lagt hovedgrunnlaget for at dette materialiserer seg. Der fikk han vist litt av potensialet sitt, og at han både kan score og være en assist-spiller, sier Nilsen.

– Da har han samtidig lagt lista selv overfor både trenerteamet, klubben og fansen. Det er viktig at han forstår hva det medbringer. Skal han bli virkelig akseptert av italienerne, må han lære seg språket. Og det må han ta tak i ganske øyeblikkelig, for veldig mye, både i garderoben og mot trenerteamet, skjer på italiensk. Og det er viktig for å gli enda bedre inn i kulturen og mentaliteten, legger han til.

Den tidligere Italia-proffen advarer samtidig Hauge.

– Det er tøffe krav i en klubb som Milan, og det tror jeg nok at han vet. Det blir en helt annen konkurransesituasjon enn det han er vant til fra Bodø, fortsetter Nilsen.

Et kupp?

Simen Stamsø-Møller, fotballekspert i TV 2, peker på noe av det samme. Han sier det er et stykke fra å være interessert til faktisk å hente en spiller.

– Én ting er at klubber kikker på ham og sender speidere, men når du så får se det tett på med egne øyne, det gjør det mye lettere. Og når han var såpass god på San Siro i tillegg, er jeg ikke overrasket over at Milan vil ha ham, sier Stamsø-Møller og legger til:

– Men de legger et stort bud på bordet basert på en relativt kort periode med godt spill samt den kampen, så det tyder på at de føler at de har sett noe helt spesielt.

TV 2-eksperten får støtte fra Nilsen i det utsagnet.

– At han har potensial til å ta en plass i elleveren til Milan – det er derfor han er hentet. Og ut fra den overgangssummen som jeg leser om, så tror jeg Milan ser ham som et «scoop».

– God nok

Ifølge italienske og norske medier ligger overgangssummen for Hauge på 5 millioner euro, som tilsvarer 55 millioner kroner etter dagens kurs. Nilsen spør seg om det er litt for lavt.

– Jeg tror alle parter er fornøyde her, men spørsmålet er vel om han kanskje selges for billig ut fra de overgangssummene man hører om i dag. Man kunne helt klart forsvart en høyere overgangssum enn det som er blitt kjent til nå, sier den tidligere Italia-proffen.

Det skal sies at Hauge var svært nær en overgang til belgiske Cercle Brugge i sommer. Da kunne overgangssummen – og størrelsen på klubben – vært betydelig mer beskjeden.

– Jeg tror både han og Bodø/Glimt priser seg lykkelig over at de beholdt roen da andre var interessert tidligere i år. Han er god nok for noe mer enn belgisk fotball, sier Stamsø-Møller.