Mot D-dag for langrennsverdenscupen: Norge håper på tilnærmet normal kalender

Åge Skinstad, som har vært medlem i verdenscupkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) siden 2014, skal ha digitalt møte med sine kolleger fredag ettermiddag. Lørdag er det styremøte i FIS.

Tirsdag ettermiddag er det et rent forberedende møte i Norges Skiforbund. Der deltar i tillegg til Skinstad profiler som Vegard Ulvang, Torbjørn Broks Pettersen, Torbjørn Skogstad, Ulf Morten Aune og Espen Bjervig.

Utgangspunktet for tirsdagens møte er forberedelser til det digitale møtet i FIS' verdenscupkomité fredag.

– Det vi aller helst vil, er å gjennomføre den vanlige oppsatte verdenscuplisten. Vi ser at det blir gjennomført kamper i idretter som fotball, ishockey og håndball, og vi har også sett at det har vært arrangert Tour de France. Det er mye som tyder på at det er mulig å få gjennomført profesjonelle idretter på en tilnærmet vanlig måte innenfor et strengt smittevernregime og uten publikum på plass, sier Skinstad til NTB.

Avhengig

Skinstad er også klar på at enkelte nasjoner kan være avhengig av unntak fra karantenereglene for at det skal bli noe renn i det hele tatt.

– Vår begrensning er at myndighetene må slippe inn sju av de ti beste nasjonene for at det skal bli arrangert noen verdenscup. Det er det som FIS har satt som begrensning. Hvis ikke sju av de ti beste stiller, blir det ingen verdenscuprenn denne sesongen, sier Skinstad.

Han håper at det er mulig å få unntak fra karantenereglene.

– Det pandemien har vist, er at idrett på TV er blitt enda viktigere for folk.

Skinstads håp er at det kan arrangeres verdenscuphelger i langrenn i finske Ruka, i Lillehammer og i sveitsiske Davos før jul.

Perfekt

– Lillehammer passer perfekt. Håkons Hall kan brukes til mye, for eksempel testing. Det er snakk om 130 løpere til sammen, og alle får plass på det samme hotellet. Det er stort sett det. Vi håper at vi kan arrangere renn uten kutt i kvoter.

– Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har bestemt at det bare blir to verdenscuparrangementer før jul, i Kontiolahti i Finland og i Hochfilzen i Østerrike. Kunne to slike arrangørsteder vært noe for langrennsfolket også?

– Det er ingen dum løsning, men det er en vesensforskjell på IBUs verdenscuparrangementer og verdenscuparrangementene i langrenn. IBU eier sine arrangementer, og det er de samme sponsorene over alt. Det er noen faste sponsorer også i FIS sine arrangementer, men det er også innblandet nasjonale og lokale arrangører og sponsorer i tillegg. Selv om det er noe til felles, er opplegget i langrenn mer individuelt. Det er vanskelig å sette likhetstegn mellom idrettene, sier Skinstad.