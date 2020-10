Norsk advarsel mot «kynisk» Mitrovic – Serbia med 23 mann i toppligaer

Johansen og Mitrovic spiller sammen i Fulham. Mitrovic står med 35 mål på 57 A-landskamper.

– Vi kommer til å si til våre spillere at vi må være nøye med å stoppe ham (Mitrovic). Men vi må også være nøye med ikke å komme for nær ham. Han er en luring inne i feltet, og han ramler lett. Han får mange situasjoner med seg fordi han er smart eller om vi skal bruke ordet kynisk. Vi må være ekstra obs på ham, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen.

Mitrovic står med to Premier League-mål denne sesongen, begge i 3-4-tapet borte mot Leeds. Én av scoringene kom på straffe.

Bredde

Serbias trener Ljubisa Tumbakovic har tatt ut hele 30 spillere til EM-omspillskampen mot Norge. 23 av disse er under kontrakt med klubber i Europas fem toppligaer (England, Frankrike, Italia, Spania og Tyskland).

Resten er stort sett å finne i topplag i ligaer med meget godt nivå.

15 av de uttatte var med i troppen som spilte VM i Russland i 2018.

Serbia er av mange ansett som et landslag som svinger mye i prestasjonene, og motivasjonen til mindre avgjørende kamper er ikke sjelden litt lav.

– De kan gjøre ujevne innsatser fra kamp til kamp. Det du kanskje ser hos noen lag er noe lavere motivert når de møter lag de oppfatter som «underdogs». Jeg tror kampens betydning kan påvirke spillernes innstilling, sier Lars Lagerbäck til NTB.

Ødegaard-kjenning

Martin Ødegaard stører på sin Real Madrid-klubbkompis Luka Jovic.

Vinneren av Norge og Serbia møter vinneren av Skottland og Israel i omspillsfinale. Går Norge dit, venter hjemmekamp 12. november.

Norge har ikke spilt et A-landslagssluttspill for menn siden EM i 2000.

I samme periode har Serbia deltatt i tre VM (2006, 2010 og 2018), men ingen EM.

Serberne produserer mange talentfulle spillere som ikke sjelden får plass i store klubber i Europa.

Serbia vant U19-EM i 2013 og U20-VM to år senere.