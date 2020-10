Italienske nettsteder: Hauge blir Milan-spiller umiddelbart

Sempremilan skriver at Milan mener alvor, og at Hauge kan bli presentert allerede tirsdag etter å ha gjennomgått den medisinske testen. Hauges agent skal ha hatt møter med Milan i de siste dagene.

Nettstedet Calciomercato var den første til å melde at Milan var villig til å betale fire millioner euro for nordmannen, og at de senere høynet dette budet til fem millioner euro – rundt 56 millioner norske kroner.

Det opprinnelige kravet fra Bodø/Glimt skal ha vært 6 millioner euro.

– Nå, ikke i januar

Sistnevnte nettsted mener at overgangen vil gå i orden om ikke noe ekstraordinært skjer. Overgangen vil skje umiddelbart og ikke i januar etter at den norske sesongen er over.

Sjefredaktør Marco Conterio i Tuttomercatoweb skriver også at Hauge har bestemt seg for å bli Milan-spiller.

TV 2 får bekreftet at agenten til Hauge, Atta Aneke, er på plass i Milano. Kanalen erfarer også at Hauge tirsdag morgen reiser til den norditalienske byen for legesjekk, samt at den personlige avtalen med klubben skal være ferdigforhandlet.

Hauge: Skal ut på tur

Overfor VG hadde hovedpersonen dette svaret da han mandag kveld ble spurt om han skal til Milano tirsdag:

– Jeg skal ut på tur i morgen. Det blir ut på reise, og så får vi se hva de neste dagene bringer.

Ifølge avisas kilder gjenstår bare detaljer før han blir Milan-spiller.

20-åringen fra Bodø var en av banens aller beste – med en målgivende pasning og en scoring – i Glimts bortetap 2–3 mot nettopp Milan i europaligakvalifiseringen i forrige uke.

Jens Petter Hauge ble mandag tatt ut i den norske landslagstroppen for første gang.