Premier League-fotballen: TV 2 med lavere prisøkning i nettløsningen

Det kommer fram av en epost TV 2 mandag sendte ut til abonnentene på strømmetjenesten Sumo.

Prisøkningen for nye kunder med Sumo-pakker som inkluderer Premier League, blir på 70 kroner i måneden. For dem som allerede var kunder i fjor høst, og som derfor har hatt 50 kroner lavere månedspris det siste året, blir prisøkningen 120 kroner per måned.

Til sammenligning har de ulike TV-distributørene varslet fra 150 til 200 kroner i månedlig prishopp fra en opprinnelig pris på 499 kroner. Det skapte rabalder i sosiale medier da prisøkningen ble kjent i forrige uke.

Canal Digital, Altibox og RiksTV bekreftet da at de kom til å øke månedsprisen for TV 2s Premier League-kanaler, noe de begrunnet med at TV 2 hadde økt sin veiledende pris.

Prispåslaget for Sumo-kunder blir ikke fullt så stivt. Det vil samtidig koste minst 519 kroner i måneden å se engelsk toppfotball i TV 2s strømmetjeneste.

– Det er ikke unaturlig at prisen ligger lavere på TV 2 Sumo enn hos en distributør. Vi selger Premier League direkte på TV 2 Sumo, mens distributørene skal ha sin fortjeneste på å selge produktene. I tillegg har de utgifter til sitt ekstra salgsledd, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til nettstedet Kampanje.

Prisøkningen for Premier League-produktet gjelder fra 1. november. TV 2 har forklart prisløftet med at rettighetene er blitt dyrere, og at de nå tar ut en økning som de ikke tok ut i fjor.