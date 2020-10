Klopp advarer Liverpool før møte med Arsenal

Vi må helt tilbake til 2. september 2012 for å finne sist gang Arsenal vant mot Liverpool på Anfield. Siden den gang har lagene møttes åtte ganger på den ikoniske banen, og Liverpool har gått seirende ut av fem av oppgjørene.

Nå møtes lagene to ganger på fire dager, begge på Anfield. Mandag spilles det om poeng i Premier League, mens det torsdag handler om avansement i ligacupen.

Hjemme mot Arsenal har Liverpool tradisjonelt hatt fri tilgang til scoringer. Hele 30 mål har hjemmelaget scoret de siste åtte kampene på Anfield, men etter at Mikel Arteta tok over Arsenal i desember i fjor har London-laget fått mer skikk på forsvarsspillet.

– Må være ydmyke

Det har Liverpool-manager Jürgen Klopp fått med seg, og tyskeren har latt seg imponere av hva spanjolen har fått til i Arsenal.

– Ut fra hvordan de spiller og resultatene de har fått, er det ingen tvil om at Arteta har introdusert seg selv og sine ideer tidlig. Laget har en klar identitet under hans ledelse, sier Klopp til Liverpools nettside.

Liverpool, som vant Premier League med god margin forrige sesong, har vunnet sesongens to første seriekamper. Men Klopp har advart sine spillere om at de må være 100 prosent påskrudd når de entrer gresset mandag – i jakten på å forsvare ligatittelen.

– Hvis vi fortsetter å angripe våre mål med en ydmyk holdning, og erkjenner at vi må jobbe hardere enn tidligere, kan vi komme langt. Men denne ligaen er så sterk at dersom man senker seg med bare én prosent, har man ingen sjanse.

Liverpool favoritter

Også Arsenal har full pott etter sesongens to første kamper, men må nok innse at det er de regjerende seriemestrene som er favoritter i mandagens oppgjør.

Men Liverpool har ikke klart å vinne over Arsenal etter at Arteta tok over ansvaret for «The Gunners».

I juli vant Arsenal 2-1 på eget gress i serien, mens det i august ble 1-1 i Community Shield (Arsenal vant etter straffesparkkonkurranse).

Torsdag møtes lagene igjen, da i ligacupen. Også i fjor møttes lagene i samme cup. Da endte kampen 5-5, men Liverpool tok seg videre på straffer.