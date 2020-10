Stina Nilsson: – Folk skrev at jeg var syk i hodet

Nyheten om at Stina Nilsson (27) skulle satse på skiskyting istedenfor langrenn slo ned som en bombe i skiverdenen.

– Det var ikke noe fysisk som stoppet meg, men jeg var ferdig med langrenn. Jeg kan ikke gjøre noe halvhjertet så det var skiskyting eller ingenting, sa Stina Nilsson i juli, ifølge NTB.

Det var på sin Instagram-konto at Nilsson offentliggjorde beslutningen om å bytte idrett, skriver Expressen.

Sosiale medier har blitt en viktig arena hvor skiesset liker å kommunisere med sine fans. I et intervju med svenske Expressen forteller hun om én episode: Hun var ute i skisporet og så en bjørn. Nilsson la ut et bilde hvor hun skrev: «Jeg så en bjørn i dag!! Hvor sykt er ikke det? Og nei, jeg hadde dessverre ikke min lille børse med meg. Hadde nok uansett ikke klart å treffe, hehe».

Dette ble ikke godt mottatt av følgerne, til tross for at det hele var ment humoristisk.

– Men det forsto ikke alle. Folk skrev ting som «er du syk i hodet?», vil du skyte en bjørn som det første du gjør? Etter det bildet, eller snarere de kommentarene, har jeg tenkt litt mer, sier hun til Expressen.

I et intervju med NTB i sommer innrømmet Nilsson at hun ikke har blitt helt fortrolig med børsa ennå, til tross for at hun stortrives som skiskytter og at hun har avfyrt tusenvis av skudd.



– Det er blitt bedre, og jeg lærer meg nye ting hver eneste dag, men jeg slår fortsatt bakhodet i børsa hele tiden, sier hun.