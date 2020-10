Ingrid Moe Wold stortrives i England og drømmer om FA-cupfinale på Wembley

Søndag fikk høyrebacken muligheten til å spille på selveste Goodison Park da Everton slo Chelsea 2-1 i FA-cupens kvartfinale. Moe Wold leverte målgivende pasning til 1-1-målet og drømmer nå om en enda større stadion.

FA-cupfinalen går nemlig av stabelen på Wembley, en av Europas største og mest kjente arenaer.

– Det hadde vært utrolig gøy å få oppleve en FA-cupfinale og spille på Wembley. Det er helt klart målet vårt nå, og det er ny kamp allerede på onsdag, sier Moe Wold til NTB.

Da venter Birmingham på bortebane i semifinalen. Det å spille på en så stor stadion som Goodison Park gir mersmak.

– Det er ikke noe vi tenker så mye på underveis i kampen, men det gjør at hele rammen rundt blir ekstra kul. Det er dessverre ikke lov med tilskuere, så det er jo tomt på tribunene, men det er kult, sier hun.

Mot Chelsea, med norske Maren Mjelde og Guro Reiten i laget, måtte Everton kjempe hardt for avansement.

– Det ble en tøff kamp, og de kjørte oss veldig de første 20 minuttene. Men vi klarte å ri av det presset og få utligningen, stå bedre imot i 2. omgang og vinne, sier Moe Wold.

Selskap av mange stjerner

Den målgivende pasningen tar hun med seg med glede.

– Det er noe jeg går inn for i hver kamp, det å være med offensivt og få målpoeng. Det er viktig. Det å legge gode legg er et fokusområde for meg, sier hun.

Landslagsprofilen, med 75 kamper for Norge, har spilt seg rett inn i et Everton-lag som har som mål å spille seg inn i tetstriden i den engelske superligaen. Der har hun selskap av mange stjerner. Det satses stort i England, og Moe Wold var bare en av mange spillere som meldte overgang dit i sommer.

– Det har gått veldig fint, det er ikke så veldig annerledes å spille her. Det er et veldig høyt internasjonalt nivå på alle lagene, og på treningene også, men fotballmessig og det vi ønsker å gjøre, passer det meg veldig bra, sier hun.

Trives i Liverpool

Hun har spilt tre fulle kamper av tre mulige for sin nye klubb og må sånn sett sies å ha spilt seg greit inn i laget etter sin ankomst fra spanske Madrid CFF.

– Jeg føler det, ja. Så er det bare å fortsette å jobbe på og bidra så mye man kan for laget, sier hun.

Overgangen til England og Liverpool har gått bra også utenfor banen.

– Ja, jeg er etablert i egen bolig for lengst. Så jeg har kommet godt inn i det og trives i Liverpool, sier Ingrid Moe Wold.