Bowen tomålsscorer da West Ham kjørte over Wolverhampton

De fleste forventet at Wolverhampton skulle styre showet på London Stadium, men det var hjemmelaget som tok initiativet i kampen, ledelsen og til slutt en komfortabel seier, selv om lagets koronasmittede manager David Moyes måtte følge kampen hjemmefra.

– Det ble mange telefonsamtaler med David. Det var han som tok ut laget og styrte byttene, og instruksene vi videreformidlet var veldig klare, sa assistent Alan Irvine til BBC. Det var han som ledet laget fra sidelinja.

Overkjøring

Etter 17 minutter kontret West Ham, og ballen gikk kjapt i lengderetning fram til Jarrod Bowen på høyrekanten. Angrepsspilleren dro seg innover i banen og avsluttet hardt og presist i mål i bortre hjørne.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre over Wolves i 1, omgang, men scoringene uteble. I tur og orden misset Soucek, Michail Antonio og Pablo Fornals på gode muligheter. Spesielt sjansen til Fornals, etter en retur fra keeper på et skudd fra Antonio, var stor.

– Alle gjorde jobben sin, men vi burde hatt flere mål, sa Irvine.

Avgjort

Wolves var mer med etter hvilen, men det var West Ham som sto for sjansene og nok en mål signert Bowen. Han fikk avslutte enkelt i åpent mål etter at et skudd fra Fornals gikk stang ut.

I det 66. minutt la West Ham på til 3-0 da Soucek headet inn en corner fra Aaron Cresswell via en uheldig Raúl Jiménez, før innbytter Haller kunne heade inn 4-0 på overtid.

– Vi spilte en veldig dårlig kamp og gjorde mange feil. West Ham var bedre enn oss i dag. Vi må forbedre oss kraftig, sa Wolves-manager Nuno Espírito Santo til BBC.