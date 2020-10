Carlsen slo tilbake etter svak start og tok seg til Banter Series-finale

Etter å ha tapt de to første partiene vant Carlsen fem av de seks neste og sto igjen som vinner med 5,5 poeng mot 2,5.

– Det var en veldig nervøs start, men de seks siste partiene var temmelig bra, sa Carlsen etter at avgjørelsen falt.

Opprinnelig var det meningen at finalen skulle spilles søndag, men lørdag kveld meldte Chess24 at den vil bli avviklet mandag eller tirsdag.

Den norske verdensmesteren tapte bare ett av 13 partier i de to første rundene av Banter-sluttspillet og uttrykte litt skuffelse over at han ikke greide å «holde nullen» i kvartfinalen mot Anish Giri, slik han gjorde det i åttedelsfinalen mot Srinath Narayanan.

Back in business

Lørdag var det aldri snakk om å holde nullen. Aronian slo ham i begge de første partiene, etter henholdsvis 59 og 58 trekk.

– Ikke bra. Ikke bra i det hele tatt, sa Carlsen da armeneren la på til 2-0.

Carlsen slo tilbake og vant både det tredje og det fjerde partiet.

– Da er jeg offisielt «back in business», sa han da han utlignet.

I femte parti hadde han et ganske klart overtak, men Aronian berget remis.

Kort prosess

– Bra gjort. Jeg ble litt for tilbakelent, kommenterte Carlsen, som deretter sikret seieren med tre seirer på rad.

– Da er jeg i ledelse for første gang, sa han da det sjette partiet var avgjort etter 54 trekk. De to siste partiene varte henholdsvis 65 og 49 trekk før Aronian måtte gi seg.

I den første semifinalen vant Wesley So 6-3 over turneringens overraskelsesmann Quang Liem Le. Vietnameseren slo fredag ut Fabiano Caruana i kvartfinalen.