Ruud vil gripe sjansen til revansj mot Rublev

– Det blir mer gøy å møte ham i semifinalen, sa Ruud til NTB etter å ha nedkjempet Ugo Humbert i kvartfinalen fredag.

– Rublev har spilt bra i denne turneringen, og han er alltid en tøff og god spiller. Jeg møtte ham også i en oppvisningsturnering i Kitzbühel i sommer, og jeg tapte i tre sett da også. Han er en sterk spiller, men jeg skal prøve å få hevnen min.

Den 22-årige russeren er nummer 14 på ATP-lista og har vunnet fire titler så langt i karrieren, to av dem i år. 21-årige Ruud vant sin første ATP-tittel i Buenos Aires i februar. Det var en ATP 250-turnering, men lørdag spiller han om finaleplass i en ATP 500-turnering. Ingen nordmann har vunnet en så stor turnering.

Samtidig er Hamburg-turneringen den siste oppkjøringen til Roland-Garros, årets tredje og siste Grand Slam-turnering (etter at Wimbledon ble avlyst). Innimellom kampene i Tyskland har Ruud studert utfallet av trekningen i Paris.

OK oppsett

– Grand Slam er de største og tøffeste turneringene, så alle spillerne der er gode. Jeg møter Yuichi Sugita. Han er en tøff japaner, men jeg føler at med det grusspillet og den grusformen jeg har hatt den siste tiden så bør det være muligheter for å slå ham, sa Ruud til NTB.

– Jeg har sett på oppsettet og synes det er OK, men det blir viktig å tenke en kamp av gangen og se hva som skjer etter hvert. Først av alt er jeg opptatt av turneringen her i Hamburg, og så ser jeg mot Paris når vi er ferdige her.

Dersom Ruud slår Sugita, møter han amerikanske Tommy Paul eller australske James Duckworth. I en eventuell 3.-rundekamp er tredjeseedede Dominic Thiem en av fire alternative motstandere.

Vanskelig

Rafael Nadal, som jager sin 13. Roland-Garros-tittel og om han lykkes vil tangere Roger Federers rekord på 20 Grand Slam-titler, sa fredag at årets turnering vil bli mer utfordrende enn noen gang etter at den ble flyttet fra forsommeren til høsten.

– Forholdene kommer til å bli de vanskeligste vi har opplevd i denne turneringen. Ballen oppfører seg helt annerledes enn vanlig. Den er superlangsom og tung. Det er også kaldt, og det gjør spillet langsommere, sa han.

– Dessuten har forberedelsene vært dårligere enn vanlig.

Nadal er 2.-seedet i Roland-Garros og er på Ruuds halvdel av oppsettet. Om nordmannen skal møte ham, må han spille seg helt fram til semifinale.