Nytt stikk fra Messi til Barcelona-toppene: – Ingenting overrasker meg lenger

Tidligere denne uken ble det klart at Suárez forlater katalanerne til fordel for Atlético Madrid. Torsdag tok måltyven et tårevått farvel med fansen på en pressekonferanse.

Messi liker åpenbart ikke behandlingen kompisen har fått av ledelsen på Camp Nou.

«Du fortjente å gå videre for det du er: En av de viktigste spillerne i klubbens historie, som oppnådde viktige ting både som del av laget og individuelt. Ikke å bli sparket ut som de gjorde. Men sannheten er at ingenting overrasker meg lenger», skriver argentineren på Instagram fredag.

God kamerat

Han setter også ord på hva kompaniskapet med Suárez har betydd. Det er kjent at de to har et nært forhold. Messi skriver at han etter å ha kommet inn i garderoben fredag innså realitetene.

«Hvor vanskelig det kommer til å være å ikke fortsette å dele den dagen med deg, både på banen og utenfor. Vi vil savne deg så mye. Det har vært mange år, mange lunsjer og middager. Mange ting som aldri vil bli glemt, hver dag sammen», skriver Barcelona-stjernen.

Suarez-selv har ikke lagt skjul på at han gjerne skulle fortsatt i den spanske storklubben. Avskjeden var tung å svelge.

– Når klubben ikke ønsker deg lenger, må du bare akseptere det. Men det tar tid. Det er vanskelig, sa uruguayaneren på torsdagens pressekonferanse.

Messi-konflikt

Han har vunnet det meste som kan vinnes i tiden på Camp Nou. I alt har det blitt 189 scoringer.

Nå går ferden videre.

Lionel Messi har også vært i konflikt med Barcelona-ledelsen den siste tiden. Han varslet på sensommeren at han ville forlate klubben.