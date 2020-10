CAS opphevet livstidsutestengelsen til russiske skiskyttere

De var de tre siste av totalt 31 russiske vinteridrettsutøvere som har anket sine livstidsutestengelser fra deltakelse i olympiske vinterleker.

Alle de 31 utøverne er nå frikjent av Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Dommen ble gjort kjent torsdag.

CAS har derimot ikke frikjent Olga Zaitseva fra dopinganklagene fra OL i Sotsji i 2014 siden det finnes bevis for at hennes dopingprøver ble byttet ut. Det innebærer at hennes resultater fra lekene strykes.

Vilukhina og Romanova får tilbake sin OL-resultater fra Sotsji. Vilutsjina tok sølv i skiskyttersprinten.

Det var det Den internasjonale olympiske komité (IOC) som utestengte de 31 russiske OL-deltakerne på livstid i forbindelse med OL i Sotsji og den statsstøttede dopingen som er avslørt sted under lekene.

Utestengelsen mot de første 28 russiske utøverne ble opphevet av CAS allerede i januar 2018.