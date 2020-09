Ny negativ virustest for Ødegaard – trente med Real Madrid

– Martin trener som vanlig i formiddag. Han er i fin form, sier landslagets pressesjef Svein Graff til VG torsdag.

Overfor TV 2 utdyper Graff videre:

– Ja, den tredje testen var negativ. Han er på vei til trening og er i fin form. Han har gjennomført en rekke tester, og alle med unntak av den ene var negative. Dette er gode nyheter for både landslaget og for Real Madrid. Jeg har snakket med Martin selv både i går kveld og i dag, og fått opplysningene om at han er i fin form og har det godt.

Ny runde tester

Det var radioprogrammet El Transistor i Spania, samt flere andre medier, som meldte at nordmannen testet positivt på coronaviruset etter helgens møte med Real Sociedad.

– Ødegaard har avlagt en positiv test etter at han kom tilbake fra San Sebastian i går (mandag). Klubben venter på en ny test for å få bekreftet den første positive testen, het det i en Twitter-melding fra kanalen tirsdag kveld.

Onsdag meldte så Real Madrid at alle klubbens spillere, også Ødegaard, hadde testet negativt i en ny runde med tester.

Som følge av den positive testen etter kampen i San Sebastian måtte samtidig Ødegaard testes på nytt før han fikk klarsignal til å trene og spille kamper igjen. Også den var negativ.

Falske positive

Det kan forekomme såkalte «falske» positive prøver.

De negative testene er gode nyheter for landslagssjef Lars Lagerbäck kun to uker før Serbia-kampen i EM-omspillet. Den går i Oslo 8. oktober. Slår Norge Serbia og så enten Skottland eller Israel, er EM-plassen sikret.

Ødegaard sto over forrige landslagssamling for å bli kampklar igjen etter en langvarig kneskade. I midten av september ble det meldt at Ødegaard var i fin framgang etter en trøblete periode med jumpers knee-smerter.