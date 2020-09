Rekord-Hynne frykter mental utladning etter ellevill superuke

Det har vært litt av en uke for Tjalve-løperen Hedda Hynne (30). Nå tror hun det kommer en mental utladning. Smak bare på denne uka:

* Tirsdag løp hun inn til norgesrekord og årsbeste i verden med 1.58,10 i Sveits.

* Onsdag var reisedag.

* Torsdag var det Diamond League-stevnet i Roma der hun ble nummer to med 2.00,24.

* Fredag var det opp grytidlig for å komme seg til Bergen og bli koronatestet.

* Lørdag overrasket hun alle med å løpe for fullt i forsøket i NM og klokke inn på tida 2,01,08.

* Søndag sikret hun NM-gullet «alle» ventet på at hun skulle ta med 2,03,64 i motvind.

– Sinnssykt godt

– Hvordan er det å levere her i Bergen når «alle» venter på et gull?

– Det er sinnssykt godt, takk for at du spør om det, faktisk. Det er noe man må venne seg til. Denne uka har vært helt sinnssyk. Jeg har prøvd å nullstille mellom hvert løp. Jeg tror jeg kommer til å få en liten mental utladning nå, men det har vært en sinnssyk uke, sier Hynne til NTB.

– Nå skal jeg ha noen dager hvor jeg skal ta det inn over meg, det er mye følelser som kommer til å komme. Men jeg vil gi meg selv litt fri, så tror jeg at jeg kommer til å bli mer sulten enn noen gang, sier hun.

Sammen med trener Erik Sakshaug og hans trener-coach John Ertzgaard skal det nå legges en plan for neste sesong. Ingen av dem ønsker å love OL-medalje, men det er det alle rundt dem snakker om nå.

I NM satset hun alt i forsøket for å få en best mulig tid. Det var for å få utnyttet superformen hun er i. For kreftene begynner å ta slutt, og hun var ikke sikker på om hun ville orke to supertider denne helga.

Skal prøve å svare alle

– I dag var det eneste jeg tenkte på at jeg ville sikre gullet, sier hun.

Telefonen hennes har ikke akkurat fått hvile mye den heller. Gratulasjonene er mange, og trolig er det en og annen sponsor som vil melde seg på for å få verdens raskeste 800-meterløper i år inn i sin stall.

– Jeg har fått veldig mye positive tilbakemeldinger, jeg har vært litt tilbakeholden på å svare på alt, men jeg skal prøve å få svart alle. Jeg elsker at folk tar kontakt, og jeg håper det her kan være resultater som gjør at noen får lyst til at jeg skal representere dem, sier Hynne.