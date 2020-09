Glimt på gullkurs våknet etter pause – innbytteren reddet RBK

Lørdag røk serietoer Molde 1-2 for Vålerenga, et feilskjær Glimt visste å utnytte.

Det gikk riktignok 51 minutter før det ble nettkjenning i søndagens bortekamp i Bergen, men da kom det til gjengjeld tre mål i løpet av 20 minutter. Philip Zinckernagel sto for de to første, mens Jens Petter Hauge la på til 3-0.

Thomas Grøgaard satte inn reduseringen for Brann tolv minutter før full tid, men venstrevingens scoring ble kun en mager trøst for mannskapet til Kåre Ingebrigtsen.

Serieleder Glimt stormer videre og er fortsatt uten tap etter 18 serieomganger. Luken på 16 poeng synes noe nær umulig å tette for forfølgerne.

Klabb og babb

Molde følger nærmest nordlandsklubben, mens Rosenborg er lag nummer tre på tabellen. Søndag ble det 2-1-seier hjemme mot Haugesund for Åge Hareides mannskap.

De tre poengene satt samtidig langt inne. Først ti minutter før full tid satte innbytter Vegar Eggen Hedenstad inn målet som til slutt skilte lagene. Det kom etter mye klabb og babb foran gjestenes mål.

Haugesund åpnet friskt på Lerkendal og tok ledelsen allerede etter ti minutter. RBK-keeper André Hansen fikk trøbbel med å holde ballen ute etter et hjørnespark fra Alexander Stølås, og returen satte Kristoffer Velde i mål.

RBK slo tilbake tidlig i annen omgang ved spissen Dino Islamovic. Han gjorde en god prestasjon da han satte ballen i mål med hælen.

Bolaños-mål i returen

Viking er oppe på sjuendeplass etter 5-2-seier over tabelljumbo Aalesund søndag. Zymer Bytyqi scoret to ganger for rogalandsklubben og var blant kampens forgrunnsfigurer.

I Kristiansand tok bortelaget Kristiansund tre poeng etter å ha slått Start 2-1. Christian Bolaños fikk sitt mål i returen for Start, men målet langt inne på overtiden kom for sent. Christian Michelsens Kristiansund er nummer seks på tabellen etter seieren.

Oppgjøret mellom Sandefjord og Strømsgodset endte målløst.