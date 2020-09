30 år siden Andersen ble Bundesliga-toppscorer: – Haaland kan gjøre det samme

Lysluggen ble tidenes første utenlandske toppscorer i Bundesliga da han fant nettet 18 ganger for Eintracht Frankfurt i 1989-1990-sesongen.

– Det blir man husket for. Det blir lagt merke til, og folk spør om det, selv om det er tretti år siden, sier Andersen til NTB.

Så godt trivdes Fredrikstad-fødte Andersen i Tyskland at han like gjerne byttet bort det norske passet i 1993. I dag bor han i Regensburg, cirka 100 kilometer nord for München.

Fotballen følger han naturligvis fortsatt tett. Og når Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund lørdag kveld tar imot Borussia Mönchengladbach til sesongstart på tysk fotballs øverste nivå, skal Andersen følge med. Han gleder seg til å bivåne den norske spissjuvelens første hele sesong i Bundesliga.

– Utrolig spiller

– Han er et utrolig talent. En utrolig god spiller. Han har fysikk, fart, viljen til å bli god – og han er allerede god, selv om han bare er 20 år, roser Andersen.

– Fra mitt syn som gammel spiss selv, er det imponerende hvordan han alltid setter seg i gode posisjoner foran mål. Han vil hele tiden ha ballen og hele tiden score mål. Det er imponerende.

Haaland tok fotballverden med storm forrige sesong. Europas største klubber lå langflate etter jærbuens tjenester som følge av hans fenomenale sesongstart i Salzburg. Målene fortsatte å renne inn etter at han signerte for Borussia Dortmund på nyåret.

På spørsmål om Haaland er kapabel til å kopiere toppscorerbragden, drøyer ikke Andersen lenge med svaret.

– Det tror jeg, det har jeg sagt før. Han har et utrolig talent og kommer helt sikkert til å kjempe om toppscorertittelen, sier Andersen til NTB, men legger til at konkurransen kommer til å bli beinhard.

Tøff konkurranse

Det har han rett i. De siste tre årene er Robert Lewandowski blitt toppscorer. Bayern Münchens polske stjernespiss ekspederte ballen i nettmaskene hele 34 ganger sist sesong, seks flere enn Chelsea-klare Timo Werner.

– Det kan bli en vanskeligere sesong for ham i år enn i fjor. Nå som han har fått et navn i Bundesliga, vil han jo bli behandlet ekstra hardt. Han kommer til å bli taklet hardere, markert hardere, sier Andersen og fortsetter:

– Det hardkjøret med ligakamper, cupkamper og Champions League blir ikke lett. Det er kamper på høyt nivå hele tiden, og det er ikke lett å være på topp hele tiden. Skader og formsvikter kan komme – det er mye som kan skje i løpet av en lang sesong.

Suverene Bayern

Ligatittelen kan de gule og svarte bare glemme, mener Andersen. Han er overbevist om at seiersvante Bayern München nok en gang står igjen som mester etter sesongslutt.

– Bayern kommer til å være overlegne igjen. Jeg tror ikke Dortmund har den samme kvaliteten i alle ledd som Bayern har. De har en kjempefin manager (Hans-Dieter Flick) som fungerer bra i klubben og kommer til å ta med seg selvtilliten fra sist sesong inn i den nye.

Og tradisjonen tro er det nettopp regjerende mester Bayern München som får æren av å tjuvstarte sesongen fredag mot Schalke.