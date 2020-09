Satte Seefeld-VM på hodet: Dopinglege risikerer ti års fengsel

Mark Schmidt og fire medtiltalte kan bli dømt til opp mot ti års fengsel.

– Vi snakker om business, sier statsadvokaten Michael Lehner.

Det var midt under ski-VM i den østerrikske småbyen Seefeld i februar 2019 at Operasjon Aderlass ble iverksatt. Operasjon Aderlass kulminerte med en politirazzia to timer før start på mennenes 15 kilometer klassisk i mesterskapet.

Østerriksk politi pågrep i alt ni personer, inkludert fem aktive skiløpere mistenkt for bloddoping. Tre av løperne ble satt fri etter at de erkjente doping.

Østerrikeren Max Hauke var én av dem. Han ble tatt på fersken mens han injiserte blodet i egen kropp med en sprøyte. Det ble det til og med filmet, og filmen gikk viralt i timene etter pågripelsen.

Rettssak

Når rettssaken starter i München i Tyskland er totalt 23 langrennsløpere og syklister fra i alt åtte nasjoner blant de innblandede. Flere navn kan komme fram i lyset.

– Det er flere utøvere involvert. Nettverket har vært større, sier statsadvokat Lehner ifølge AFP.

– Vi må ikke glemme at det handler om forretninger med hard valuta, nemlig penger. Det handler ikke om aktive som har dopet seg selv. Dette har vært business.

Etterforsker Kai Gräber sier at det er funnet masse bevis for det som er skjedd, og at det er innkalt et 30-talls vitner i rettssaken som etter planen skal holde på til slutten av desember.

Mange

Det er ingen direkte store idrettsnavn som har vært involvert i det som ble avslørt av Operasjon Aderlass, men Mark Schmidt er tiltalt for å ha hjulpet utøvere som deltok i både OL i Sotsji i 2014 og OL i Pyeongchang i 2018. Han er også tiltalt for å ha dopet syklister som var med i OL i Rio de Janeiro i 2016 så vel som Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

For seks år siden ble østerrikeren Johannes Dürr tatt for doping i forbindelse med Sotsji-OL. Det ble startskuddet for det som ledet fram til Operasjon Aderlass.