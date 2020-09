Ni engelske ligakamper i helgen med publikum

Britiske myndigheter gjennomfører testarrangementer med tanke på å slippe publikum inn på idrettsarrangementer igjen, for første gang siden viruspandemien stoppet all idrett i mars.

Ti kamper var ifølge BBC blinket ut for helgen etter samtaler mellom English Football League og myndighetene, og målet er å kunne slippe inn flere tilskuere fra 1. oktober. Onsdag trakk Luton seg fordi klubben kom til at den ikke hadde fått tilstrekkelig tid til å forberede publikumsinnrykket innen lørdagens kamp mot Derby.

Alle de ni kampene med tilskuere spilles lørdag. Det blir de første ligakamper for menn med publikum siden mars. Allerede forrige helg var 734 tilskuere på plass da West Ham møtte Arsenal i superligaen for kvinner, den første engelske seriekamp for profesjonelle med tilskuere siden pandemien rammet.

Oppmuntrende

– Det er oppmuntrende at vi nå kan gå videre til neste fase i pilotprosjektet og gi noen få av våre klubber anledning til å ønske inntil 1000 tilskuere velkommen i helgen, sa EFL-styreleder Rick Parry.

– Helse og sikkerhet er fortsatt første prioritet, men vi har allerede vist at sosial distanse kan gjennomføres på fotballtribuner.

En økning i smittetilfeller førte til at myndighetene nylig strammet inn pilotprosjektene og la en øvre grense på 1000 tilskuere. Planer om å tillate klubbene å utnytte inntil en tredel av publikumskapasiteten fra oktober er under kontinuerlig vurdering.

Kampene

Dette er kampene som i helgen skal spilles foran tilskuere:

Mesterskapsserien: Middlesbrough – Bournemouth, Norwich – Preston.

1. divisjon: Blackpool – Swindon, Charlton – Doncaster, Hull – Crewe, Shrewsbury – Northampton.

2. divisjon: Carlisle – Southend, Forest Green – Bradford, Morecambe – Cambridge.