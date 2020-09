Håndballekspert før Sagosen-debut: – Som en Messias

Sagosen fylte 25 år mandag. Torsdag debuterer i tellende sammenheng borte mot Zagreb i mesterligaen.

Sagosens overgang fra Paris. St. Germain til den tyske klubben, ble klar for over ett år siden, men flyttingen skjedde i sommer. Og tysk herrehåndball, i særklasse verdens beste og viktigste liga, har voldsomme forventninger til nordmannen.

– Sagosen er verdensstjernen hele Bundesliga har ventet på i flere sesonger. Det er fem-seks år siden det kom et virkelig supernavn til tysk håndball. Nå er Sagosen her, og han er som en Messias for Kiel og Bundesliga, sier en av Tysklands største håndballeksperter Björn Pazen til NTB.

Mastermind

Han har fulgt topphåndballen i Europa og Tyskland svært tett i flere tiår.

– Fans i hele Tyskland ønsker å se Sagosen spille. Hadde det ikke vært for koronapandemien, ville alle haller vært utsolgt når Kiel spiller denne høsten. Hovedgrunnen for det ville vært for å se denne håndballens «mastermind», sier Pazen.

26. september møter Kiel Flensburg i den tyske supercupfinalen. Der er det fire nordmenn i spillerstallen: Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Magnus Jøndal og Gøran Johannessen.

I Kiel har Sagosen med seg Harald Reinkind.

Brutalt

Sagosen får et beinhardt kampprogram. Det blir trolig vel 60 obligatoriske klubbkamper for ham denne sesongen, og på toppen kommer landslaget.

Der er VM i Egypt det første store i januar. I mars venter en svært overkommelig OL-kvalifisering. Så kommer etter all sannsynlighet OL i juli og august neste år.

Trolig vil Sagosen være med på over 80 kamper i løpet av vel ti måneder.

– Alle de andre lagene i Tyskland er ute etter å slå Kiel. Derfor må man være 100 prosent med i alle 38 seriekamper. Dette vil Sagosen merke, og det blir en ny hverdag for ham, sier Pazen.

På grunn av pandemien har spillerne i Kiel fått halvert sine lønninger fram til sommeren 2021. Det gjør at Sagosens lønn er nede på cirka 3 millioner kroner.