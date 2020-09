Friidretts-NM blir ikke avlyst

Det ble klart etter et ekstraordinært styremøte. NM arrangeres i bydelen Fana i Bergen kommende helg.

«Styret i Norges Friidrettsforbund har i et ekstraordinært møte i dag vedtatt at kommende helgs norske mesterskap i friidrett på Fana kan arrangeres såfremt ikke nye råd, retningslinjer eller tiltak fra nasjonale eller lokale myndigheter tilsier noe annet», skriver forbundet i en pressemelding.

Fredag varslet friidrettspresident Ketil Tømmernes at styret ville se an smitteutviklingen i Bergen gjennom helgen før man tok en endelig beslutning rundt arrangementet.

– Avgjørelsen er tatt etter en helhetsvurdering der vi har sett på alle sider av det å avvikle mesterskapet, uttaler Tømmernes etter styremøtet.

Smittefrykt

Bergen kommune ga på sin side gitt grønt lys for gjennomføring av NM, til tross for at smittetallene har vært på et vedvarende høyt nivå i byen den siste tiden. Kommunen har de siste dagene satt krisestab.

Lørdag rapporterte Bergen 43 nye smittetilfeller siste døgn. Det var rekord under pandemien. Søndag var tallet 37, og mandag var det 32 nye smittede.

Flere utøvere og trenere har uttrykt skepsis rundt å reise til et område med så sterkt smittetrykk.

– Norges Friidrettsforbund har forståelse for at dersom enkelte føler en utrygghet med hensyn til å reise til NM, eller får føringer fra lokale myndigheter eller arbeidsgiver om ikke å reise, skal en avgjørelse om ikke å reise respekteres, sier friidrettspresidenten.

Regjeringen lot friidretten bestemme

Regjeringen har gjort det klart at den ikke vil legge seg opp i beslutningen om å avlyse eller ikke.

– Vi legger til grunn at alle som gjennomfører arrangementer gjør det i henhold til gjeldende smittevernråd. Hvorvidt noe kan gjennomføres blir en dialog mellom friidrettsforbundet og Bergen kommune, ikke departementet, sier kommunikasjonsrådgiver Simon Stjern i kulturdepartementet til NTB.

Store deler av friidrettseliten er ventet til Bergen kommende helg, blant dem Jakob og Filip Ingebrigtsen. Karsten Warholm varslet før helgen at han ikke ville ta stilling til NM-deltakelse før etter Diamond League-stevnet i Roma torsdag.