Anklaget for rasisme av Neymar: – Lær deg å tåle et tap

– Det er ingen plass for rasisme. Noen ganger må du lære deg å tåle et tap og ta det på banen, skriver Gonzalez på Twitter natt til mandag.

Han var i sentrum av skandalescenene som utspilte seg på overtid av kampen mellom Marseille og Paris-Saint Germain søndag. Mektige PSG tapte kampen 0-1, men etterpå dreide alt seg om fem røde kort, kungfu-spark og Neymars slag og anklager om rasisme.

På vei av banen sa Neymar rett ut til fjerdedommeren at det hadde falt rasistiske kommentarer, og franske medier skriver at TV-bilder viser at han forsøkte å få dommernes oppmerksomhet rettet mot dette også før det brøt ut en større konflikt på overtid.

– Etterlyser Var

– Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke slo den idioten i ansiktet, skrev Neymar på Twitter etter kampen.

Han fikk se det røde da Var-bildene avslørte at han klapset til Gonzalez i bakhodet flere ganger.

– Det er lett for Var å fange opp min «aggressivitet». Nå vil jeg se bildene av at den rasisten kaller meg en ape, skrev brasilianeren på Twitter.

Marseille-trener Andres Villas-Boas sa etter kampen at han ikke trodde det hadde skjedd en rasistisk hendelse, men at de skal undersøke anklagene.

Skrøt av Neymar

– Det er alvorlig hvis det har skjedd, men jeg tror ikke det. Før det hadde vi en situasjon der Angel di Maria spyttet. Dette er ting vi vil unngå i fotballen. Jeg håper dette ikke blir en skamplett på en historisk prestasjon, sa han.

Villas-Boas tok seg faktisk tid til å skryte av Neymar, som har vært ute med korona, til tross for kaoset i sluttminuttene.

– Di Maria og Neymar var fantastiske. Jeg gratulerer dem for det er vanskelig å komme sånn tilbake etter covid-19. De gjorde det bra og kjempet i 90 minutter, men det var vårt øyeblikk, sa han.