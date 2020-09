Lee Mi-rim vant majorturnering etter omspill

29-åringen tvang fram omspill med en eagle på det siste hullet, etter å ha fått dagens eneste bogey på hullet før. Hun spilte den siste runden på 67 slag og tok dermed igjen canadiske Brooke M. Henderson og amerikanske Nelly Korda, som begge brukte 69 slag. Dermed endte alle tre 15 slag under par.

Det betydde at de måtte spille det 18. hullet en gang til for å kåre en vinner. Lee greide birdie, de to andre fikk par. Dermed kunne sørkoreaneren juble.

Lee var før turneringen i California nummer 94 på verdensrankingen.

Noen timer før Lee triumferte vant George Coetzee fra Sør-Afrika Portugal Masters for menn i Vilamoura. Det var hans femte seier på europatouren, men den første i Europa.

Med en sisterunde på 66 slag seiret Coetzee to slag foran engelske Laurie Canter, tre foran Tommy Fleetwood og svenske Joakim Lagergren. Det var ingen norske deltakere.