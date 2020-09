Effektive Leicester seiret i West Bromwichs Premier League-retur

Etter to år i den engelske mesterskapsserien er West Bromwich Albion nok en gang tilbake i engelsk fotballs gjeveste selskap. Returen til Premier League ble imidlertid ikke noe fyrverkeri for «The Baggies».

Første omgang bar preg av to lag som ikke våget å ta de største sjansene, men Leicester tok mer og mer over etter at halvtimen var passert.

Harvey Barnes var farlig frempå flere ganger, men gjestene fikk likevel ikke hull på byllen før pause.

Belgisk dynamitt

Det måtte gå 56 minutter før det løsnet. James Justin fant Dennis de Praet ute på venstrekanten. Belgieren fant landsmannen Timothy Castagne med en presis innsvinger, og debutanten hadde ingen problemer med å stange inn ledelsen til bortelaget.

Ayoze Pérez trodde han doblet ledelsen da han satte ballen i nettet like etter, men ble korrekt avvinket for offside.

Litt over 70 minutter var spilt da Leicester stjernespiss Jamie Vardy ble revet ned i feltet av West Bromwich-forsvarer Kyle Bartley. Straffesparket tok han selv - og limte ballen helt nede ved stolperota bak en sjanseløs Sam Johnstone.

Straffedobbel

Drøye ti minutter senere pekte dommer Anthony Taylor nok en gang på straffemerket. Dara O'Shea stemplet Justin på ankelen, og igjen var Vardy iskald fra ellevemeteren.

Flere mål ble det ikke, og dermed ble det et blytungt gjensyn med Premier League for West Bromwich Albion.

Leicester tar imot Burnley neste runde, mens West Bromwich reiser til Liverpool for å møte Everton.