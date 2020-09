Falcao-show ga Elabdellaoui perfekt start i Tyrkia

Radamel Falcao ble aldri noen hit i Manchester United og Chelsea, slik han var det i Monaco. Lørdag ga han Galatasaray en perfekt start på sesongen med to mål og en målgivende mot Gaziantep.

Det første satte han inn på straffespark, før han assisterte Emre Kilinc som ordnet 2-0. Fem minutter før pause fullførte Falcao verket da han satte inn 3-0 etter et flott framspill fra Sofiane Feghouli.

For gjestene hjalp det lite at André reduserte like etter hvilen.

Landslagsspiller Elabdellaoui spilte hele kampen på høyrebacken, etter at han ble hentet fra Olympiakos i sommer. Backrival og landslagskompis Martin Linnes ble sittende på benken hele kampen for Galatasaray.

Zlatko Tripic fikk en god start på sitt opphold i Göztepe. Han scoret det siste målet i 5-1-seieren over Denizlispor. Tripic spilte hele kampen for sin nye klubb.