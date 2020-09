Landslagsprofil kritisk til pengegapet i håndballen

VG har rettet søkelyset mot kjønnsgapet i håndballen etter at Det europeiske håndballforbundet skrev en rekordstor medieavtale verdt 5-6 milliarder kroner de neste ti årene. Der kommer det fram at det er store forskjeller både i bonus for poeng i mesterligaen og i reisestøtten som gis til klubbene.

Vipers Kristiansand får 10.000 euro i reisestøtte for å møte Krim i Slovenia. Samtidig får Elverum 30.000 euro i støtte for å reise til Portugal. Når det gjelder poeng, får mennene fem ganger så mye i bonus som kvinnene.

– Kanskje utgjør forskjellen i markedsverdier hva man får for hvert poeng, men jeg kan ikke forstå at det skal være så ulik reisestøtte til bortekampene. Den har vel ingen ting med det å gjøre. Veldig synd, sier Marta Tomac til VG.

Håndballpresident Kåre Geir Lio har gjennom samme avis varslet at Norge skal ta opp pengespørsmålet internasjonalt, og at forskjellen ikke er 2020 verdig.