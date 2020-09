Sarpsborg-spiss solgt til Nederland – blir lagkamerat med Robben

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider onsdag kveld.

– Det er et stort salg og vi har fått en veldig fin pris for Jørgen. Vi er i en situasjon der vi kan si nei til bud, men igjen er dette et salg i tråd med klubbens filosofi. Det bidrar til å gjøre oss enda mer attraktive, og viser igjen at vi er gode på å videreutvikle unge, talentfulle spillere, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Strand Larsen gleder seg til proffeventyret som nå venter.

– Dette er selvsagt en veldig stor dag for meg. Jeg har som mange andre hatt en guttedrøm om å komme meg ut og spille i Europa. Spill i Nederland er et perfekt steg for meg nå. Jeg er også trygg på klubbvalget. Groningen har fulgt meg tett. Her får jeg tillit og tid til å ta nye steg i en god liga, sier Jørgen Strand Larsen.

I Groningen får spissen verdensstjernen Arjen Robben som lagkamerat.

– Jeg ser fram mot å bli fôret av innleggene hans, sier Strand Larsen.

20-åringen kom til Sarpsborg fra Kvik Halden. Han har tidligere vært utlånt til den italienske storklubben Milan.