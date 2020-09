Sandvolleyball: Kamprustne Mol og Sørum skal finne EM-formen i Nederland

Onsdag spiller den norske duoen sin første turnering på over et år når de inntar King of the Court i Nederland. Siden sist turnering har koronapandemien satt blant annet idretten på vent, og Anders Mol kjempet mot en lei skade.

En overbelastning i låret har gjort at det har vært litt «av og på» med trening for Mol, men 23-åringen har hatt gradvis progresjon og sier til NTB at han nå føler seg mye bedre og at han er klar for kamp igjen. Men han vil ikke si at han friskmelder seg selv.

– Ikke 100 prosent. Jeg har gått glipp av en del trening, så jeg er ikke helt der jeg skal være. Men med litt trening framover så vil det bli bra. Jeg håper at jeg er klar til EM, det er det som er det store målet.

Ikke bekymret

På spørsmål om skaden har satt han mye tilbake er svaret ja, men at han ikke er bekymret.

– Siden jeg har gått glipp av en del trening har jeg har ikke fått finpusset formen, men jeg tenker at det kommer. Jeg er ikke veldig bekymret for at vi ikke kommer tilbake i form, sier Mol.

Men etter å ha hatt «kampfri» i et helt år gjør selvfølgelig at det norske paret er kamprustne. Forrige torsdag spilte sandvolleyballparet sin første offisielle kamp for året. På Hauklandstranda i Lofoten tapte det norske paret i strake sett mot de latviske veteranene Aleksandrs Samoilovs og Janis Smedins. Kampen endte 0-2 (13-21, 17-21).

– Det er veldig rart å skulle gå inn i konkurransemodus igjen, men det blir veldig gøy å endelig få konkurrere igjen. Vi har virkelig savnet det, sa Mol til NTB før kampen ble spilt.

– Ikke mye tid igjen

Til tross for et år med skader og koronarestriksjoner mener Mol at de har fått trent godt, men sier at det har vært litt vanskelig å ikke vite hva de har trent mot.

Men nå er EM i Riga like rundt hjørnet (16.-20. september) og det begynner å haste for norske gutta med å finne tilbake til god, gammel form.

– Vi har ikke mye tid igjen, men vi får en god oppkjøring med King of the Courts i Nederland (9.-12. september). Også håper vi at det vil være med på å finpusse formen inn mot EM.

Blanke ark

Mol og Sørum, som er ranket som nummer én i verden, har ambisjoner om å ta sin tredje strake EM-tittel når mesterskapet starter 16. september. Etter et års pause for de aller fleste lagene, tror Mol at de antatt beste lagene fortsatt vil være favorittene til å ta gullet.

Men han utelukker ikke at det kan dukke opp noen overraskelser.

– Alle stiller med blanke ark, men jeg tror at favorittene er de samme enda. Jeg tror ikke mye har skjedd i toppsjiktet (i løpet av året som har gått). Men det er kanskje noen juniorer som har tatt et nytt steg.