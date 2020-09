Ronaldo senket Sverige med landslagsmål nummer 100 og 101

35-åringen var usikker før kampen på Friends Arena på grunn av en betennelse i foten, men han ble erklært kampklar. Det var ikke noe i veien med dødballfoten hans da han fikk muligheten rett før pause.

Gustav Svensson felte João Moutinho og pådro seg sitt annet gule kort i kampen. Svensson lusket av banen mens Ronaldo gjorde seg klar, og portugiseren skrudde ballen over muren og inn i krysset bak Robin Olsen.

Han er første mannlige europeer med 100 landslagsmål. Eneste mannlige spiller som har scoret flere landslagsmål er iranske Ali Daei (109).

Ronaldo fortsatte jakten på Daei-rekorden da han doblet Portugals ledelse i det 72. minutt. Han fikk ballen rett utenfor 16-meteren, og uten tilløp sendte han dem i en bue over Olsen inn i lengste kryss.

Verdensmesteren vendte

Sverige har med et nytt hjemmetap kommet skjevt ut i nasjonsligaen. Lørdag ble det 0-1 mot Frankrike.

Portugal har på sin side full pott, i likhet med verdensmester Frankrike. Sistnevnte kopierte resultatet fra VM-finalen mot Kroatia og vant 4-2 på Stade de France selv om laget er rammet av coronavirusforfall.

Kroatia ledet 1-0 og var oppe på 2-2, men scoringer av Antoine Griezmann, Dayot Upamecano og Olivier Giroud i tillegg til et kroatisk selvmål sørget for hjemmeseier.

Nordisk nedtur

I den andre gruppa i A-divisjonen med kamper tirsdag ble det 0-0 mellom Danmark og England i en begivenhetsfattig kamp i Parken. Danmarks lange rekke av kamper uten tap under Åge Hareide ble avsluttet av 0-2-tap i Kasper Hjulmands debutkamp som landslagssjef mot Belgia lørdag, og det ble verken mål eller seier tirsdag heller.

Island tapte knepent for England i helgen og fikk juling av VM-bronsevinner Belgia tirsdag, tross et tidlig ledermål signert Holmbert Aron Fridjonson. Michy Batshuayi scoret to mål, Axel Witsel, Dries Mertens og Jeremy Doku ett hver da belgierne vendte til 5-1-seier.

Etter at alle de fem nordiske landene tapte på nasjonsligaens første kampdag, vant Norge og Finland borte i den neste, men for Sverige, Danmark og Island fortsatte nedturen.