LSK-vending skapte høyspenning i 1. divisjon

Thomas Lehne Olsen ble den store helten med to assist og den siste scoringen da Lillestrøm fra det 85. minutt vendte 0-1 til seier. Ebiye Moses og Fredrik Krogstad scoret de to første målene, begge framspilt av Olsen. De to siste målene kom på overtid.

Serieleder Tromsø avga poeng mot KFUM Oslo med 1-1 i en kamp med tidligere start og så ut til å skulle få Ranheim opp i ryggen. I stedet er det Ranheim som nå kjenner rivalenes pust i nakken.

Sogndal er oppe på samme poengsum som 2.-plasserte Ranheim, fem poeng bak Tromsø. Kristoffer Hoven sørget for det med hattrick. Han scoret to ganger på de første åtte minuttene da Sogndal tok imot Strømmen, og han fastsatte selv resultatet til 3-0.

Sandnes Ulf slo Kongsvinger 1-0 og er på fjerdeplass tre poeng fra opprykksplass, mens LSK er ytterligere poenget bak. Før mirakelvendingen lå Lillestrøm an til å havne 10 poeng bak opprykksplass.