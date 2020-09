Japans OL-minister vil arrangere Tokyo-lekene neste sommer for enhver pris

– Jeg mener at vi arrangerer OL for enhver pris, sa Hashimoto under en pressekonferanse.

I lys av den globale utviklingen av coronapandemien er det flere som har sådd tvil om det vil være mulig å arrangere de utsatte sommerlekene i Tokyo sommeren 2021.

– Alle involverte jobber sammen for å forberede lekene, og utøverne har også rettet øynene mot neste sommer til tross for vanskelighetene pandemien skaper, sa Hashimoto.

OL-ministeren sier at det jobbes kontinuerlig med tiltak som skal bidra til håndteringen av utfordringene som pandemien skaper, slik at en endelig OL-beslutning kan bli tatt så fort som mulig.

I slutten av juli sa Japans OL-president Yoshiro Mori at lekene kunne holdes om coronasituasjonen ble betraktelig bedre.

– Vi kan ikke arrangere OL om situasjonen er som nå, sa Mori.

En meningsmåling har vist at bare 23,9 prosent av Japans befolkning vil at det skal arrangeres et OL neste sommer med start 23. juli og Paralympics med start 24. august.