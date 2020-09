Røthe om ekstreme virustiltak: – Ja, takk!

Ingen vet hvordan den kommende langrennssesongen blir seende ut. Nøkternt sett er situasjonen mer usikker enn den var for noen uker siden. Koronasmitten øker igjen i flere land.

Det er ikke enkelt å spå hvordan sesongen blir seende ut.

– Jeg er veldig spent. Jeg tipper at det blir jobbet intenst med å få til et opplegg som er interessant for løperne, for dem som skal følge løpene hjemmefra og for sponsorene. Jeg er villig til å gå så langt som at man er avhengig av å få til et VM og helst noen verdenscuprenn for å redde sporten internasjonalt, sier Røthe til NTB.

Røthe føler seg trygg på at det blir en del skirenn i Norge i vinter.

– Kanskje også noen verdenscuprenn om ikke smittetallene blir veldig mye verre enn i andre land. Vi er avhengig av at sju av de ti beste deltar for at det skal bli verdenscupstatus. Det er nok en del land som er usikre på om de er i stand til å arrangere renn per i dag.

Offer

Røthe og langrennsleiren er villig til å strekke seg langt for at det skal være mulig å arrangere renn. Plan B for Det internasjonale skiforbundet (FIS) er at det arrangeres renn i klynger på et og samme sted, om ikke den vanlige terminlisten kan følges.

32-åringen fra Voss med bosted Oslo ser ikke det som noe offer.

– Ser du på hva folk med vanlige normaljobber i Norge har gjort siden mars, så blir det småtterier for oss at vi må oppholde oss på samme sted i et par uker, først på vent i forkant og eventuelt i etterkant av rennene. Det er ingen problemer i det hele tatt. Vi er avhengig av å kunne utøve yrket vårt. Et VM bør være enkelt å få gjennomført. Da er vi alle samlet på et sted. Det er mulig det er naivt å tenke slik, men jeg gjør det nå likevel, sier Røthe.

Testet

Røthe var i bra form på forsommeren, men i august fikk han trøbbel. Han måtte stå over Toppidrettsveka med uggen kropp.

– Jeg var rett og slett syk, klein og uggen, og vi fant vel egentlig ikke ut hva det var for noe. Det var en uke der jeg var i bevegelse, der jeg gikk eller løp en times tid per dag, ellers var jeg stort sett sengeliggende.

Tankene kommer fort når du blir syk i perioden vi er inne med en herjende pandemi verden over.

– Akkurat nå er det ikke så stas å bli syk med en uggen følelse i kroppen. Da begynner du å gruble litt. Men det gikk bra.

– Du testet deg for covid-19?

– Ja. Jeg hadde ingen koronasymptomer, men er du uggen er det greit å ta en sjekk.