Rasch har fortsatt tro på Tour-seier, frykter ikke tilskuere uten munnbind og avlysning

Ineos-laget (tidligere Team Sky) har vært en maktfaktor i Tour de France det siste tiåret. I år kom laget til Touren med mange spørsmålstegn, også rundt favoritt og kaptein Egan Bernal.

Etter den første knallharde fjelletappen i Pyreneene, er sportssjef Gabriel Rasch optimist på Bernals vegne.

Colombianeren er nummer fem i sammendraget, 13 sekunder bak gul trøye.

– Han så sliten ut lørdag, Bernal?

– Ja, han er på grensa han også, men han restituerer sinnssykt bra. Styrken hans er at han bare blir bedre og bedre utover i Touren. Så det er en fin situasjon for oss, sier Rasch til NTB.

– Egan blir mer alene

Lørdag sendte han en takk til Jumbo-Visma-laget som tok ansvar og satte opp et tempo som vannet ut hovedfeltet for sammenlagtkanoner. Egentlig var planen at Ineos skulle gjøre det selv hvis ingen andre tok ansvar, men i stedet fikk laget spart krefter.

– Har dere egentlig kapasitet til å sette opp et sterkt tog i år?

– Vi er på gang og er foreløpig i en posisjon som er veldig fin. Det gjelder å ha litt is i magen fortsatt, det er jo to uker igjen. Men vi er klar over at Egan kommer til å være litt mer alene enn det vi har vært vant til å se tidligere år, sier Rasch.

Den norske sportsdirektøren mener Richard Carapaz kommer til å få en viktig rolle som hjelperytter for Bernal, mens også Pavel Sivakov begynner å vise gamle takter etter velten han hadde på første etappe.

Går i dekning på hotellet

Lørdag viste TV-bildene mange tilskuere uten munnbind som kom svært tett på rytterne. Rasch tror likevel Touren blir gjennomført som planlagt.

– Det er en risiko, men jeg er en positiv type. Alle de høye fjellene er jo stengt for biler, så de som er der oppe har syklet eller gått. Så man må jo tro de er friske når de klarer det, men det er klart at det er en risiko, sier Rasch.

Han er mer bekymret for smitte andre steder. Derfor er Ineos eneste lag som ikke spiser i restauranten på hotellet de til enhver tid bor på.

– Vi har med en egen kokk som lager maten til oss. Jeg tror det er en større fare for å bli smittet på hotellet og i restauranten enn ute i løypa, sier Rasch.