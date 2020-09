– Jeg pleier å si at slike kamper er en vekkerklokke. Det var et realt «bottennapp». Alle er skuffet og revansjlystne, sa Lagerbäck.

Erling Braut Haalands første landslagsmål ble beholdningen. 20-åringen reduserte i det 66. minutt etter flott forarbeid av innbytter Alexander Sørloth, men noen utligning kom aldri.

Dermed kom Norge ikke bare skjevt ut i nasjonsligaen, laget mistet også auraen av uovervinnelighet på hjemmebane en måned før omspillet om EM-plass mot Serbia. Hjemmetapet var Norges første på nøyaktig fire år.

– I 60 minutter fungerte ikke samhandlingen, og det virket som om spillerne var spredt ut over hele Norge. Vi var også for passive. Vi prøvde å rette på det i pausen, og den siste halvtimen lignet vi på gamle Norge, sa Lagerbäck.

Det var ikke bare det første hjemmetapet siden Tyskland vant 3-0 på samme dato i 2016, det var første tap overhodet på ti kamper, siden 1-2 mot Spania i mars i fjor.

Michael Gregoritsch (Augsburg) og Marcel Sabitzer (Leipzig) scoret Østerrikes mål. Begge kom etter dommeravgjørelser Norge hadde grunn til å være misfornøyd med, men det er ikke til å komme fra at gjestene var klart best og fortjente seieren.

Maskintrøbbel

Det var 291 dager siden forrige landskamp, den lengste pausen siden 2. verdenskrig, og det er ingen overdrivelse at det var både rust og spindelvev i det norske lagmaskineriet. Østerrike strødde også sand i det med høyt og aggressivt press, og det meste av 1. omgang ble spilt på norsk halvdel mens LASK-keeper Alexander Schlager sto ensom og arbeidsløs.

Sjansene lot vente på seg også for gjestene, men det var ikke ufortjent da de tok ledelsen i det 35. minutt selv om Norge nok burde hatt frispark i forspillet.

Xaver Schlager var på foten til Morten Thorsby da han taklet ham bakfra rett utenfor Norges 16-meter, men dommeren lot det gå. Andreas Ulmer la pent inn foran mål, der Kristoffer Ajer kom for sent og midtspiss Gregoritsch på akrobatisk vis scoret på volley fra kort hold.

Med ni spillere fra tysk Bundesliga og to fra hjemlig serie var østerrikerne veldig klar over Haalands kvaliteter, og de så også ut til å vite hvordan man stopper ham. Den unge måljegeren var med ett eller to unntak usynlig i den første omgangen, og ved pause hadde Østerrike hatt 10 avslutningsforsøk, Norge ingen.

Nytt slag

Vondt ble til verre for Norge tidlig i 2. omgang. Mathias Normann fikk gult kort for hardhendt behandling av Sabitzer, den største gjenværende stjernen i et forfallsrammet østerriksk lag. Norge slet med å klarere frisparket, og Karim Onisiwo skjøt ballen i armen på Sander Berge. Dommeren vurderte det til å kvalifisere til straffespark, og Sabitzer satte inn 2-0 i hjørnet.

Norge hevet seg litt da laget var to mål bak, og fart i sakene ble det da Alexander Sørloth kom inn i det 64. minutt. To minutter senere ble han flott spilt fram av kaptein Stefan Johansen, og innlegget hans ble flikket inn av Haaland. Det var Norges første avslutning i kampen. Østerrike hadde på det tidspunkt hatt 13.

Rune Almenning Jarstein holdt Norge inne i kampen med flotte redninger da først Sabitzer og så Christian Baumgartner hadde store sjanser til å øke ledelsen.

Kampen levde, men nederlaget lot seg ikke avverge selv om Lagerbäck mot slutten gjorde offensive grep.

– Det var laber stemning i garderoben, og vi har veldig lyst til å revansjere oss mot Nord-Irland mandag sa Jarstein.