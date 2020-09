Boasson Hagen til kort i spurten etter dramatisk Tour de France-etappe, måtte nøye seg med 2.-plass

Edvald Boasson Hagen var eneste nordmann som satt med i hovedfeltet hele veien til mål, og var utrolig nærme sin første etappeseier siden 2017. Nordmannen tok kommandoen og åpnet spurten tidlig.

Til slutt ble han slått klart av Van Aert. Boasson Hagen slo frustrert i styret da han trillet i mål som nummer to.

Det ble en dramatisk etappe til Lavaur. Bora-laget satte i gang et voldsomt hardkjør fra start, og hvilte ikke før de var kommet midtveis i etappen og feltet var sprengt i fillebiter. Det som skulle bli en etappe der spurterne fikk skinne, ble dermed helt annerledes.

Tok over

Bora-laget kjørte for Peter Sagan, som tok over den grønne poengtrøya da han ble nummer to på den innlagte spurten.

– Det var ventet at noen få ryttere ville gå i brudd fra start, men ikke at et helt lag skulle gjøre det, smalt det fra TV 2-kommentator Christian Paasche.

Alexander Kristoff og de andre rene spurterne ble spilt på sidelinjen av Bora-angrepet. Kristoff slapp tidlig, og han ble liggende i bakre gruppe som etter en firedel av etappen allerede var kjørt av med fem minutter.

Drama

I avslutningen av etappen ble det dramatisk igjen da sidevinden slo til. Ineos-laget utnyttet det og satte opp farten. Det allerede reduserte hovedfeltet ble splittet, og flere kandidater i sammendraget var blant dem som havnet bak splitten.

Tadej Pogacar, Richie Porte, Bauke Mollema, Mikel Landa og Esteban Chaves var blant sammenlagtrytterne som falt av. Edvald Boasson Hagen bet seg imidlertid fast i hovedfeltet, både da Bora-laget kjørte fra start og da Ineos-laget utnyttet sidevinden.

Adam Yates var våken da tempoøkningene førte til at feltet sprakk opp og beholder den gule ledertrøya.