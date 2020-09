Skal forsvare Fort Ullevaal etter lengste landslagspause siden krigen

Det er den lengste perioden mellom to landskamper siden 2. verdenskrig. Det var idrettsstreik under den tyske okkupasjonen, og da var Norge uten kamp fra 22. oktober 1939 til 26. august 1945, altså i nesten seks år.

Den gang endte de tre første kampene etter pausen med tre tap og 3-19 i målscore. Like vanskelig blir det nok ikke å få spillerne til å prestere sammen igjen denne gang, men Lagerbäck er klar over utfordringen.

– Kontinuitet er viktig. Vi har ikke sett hverandre på veldig lenge, og det tøft å repetere så mye på den korte tiden vi har. Det handler om å ta på seg den norske landslagshatten og komme inn i vår måte å spille igjen etter så langt opphold, sa svensken da han offentliggjorde troppen.

Fire år uten tap

Nå har han gjennomført fire treninger og skal sende laget på banen for å forsvare en stolt hjemmestatistikk. Fredag er det på dagen fire år siden Norges forrige hjemmetap. Siden er fasit på Ullevaal 10 seirer og 5 uavgjorte på 15 kamper, de 14 siste av dem under Lagerbäcks ledelse.

Totalt leder han laget for 30. gang, og statistikken er 15-8-6, med målscore 48-29. Kanskje kommer det 50. målet under Lagerbäcks ledelse fredag.

Norge kan også runde ti kamper totalt uten nederlag. Laget var ubeseiret i de ni siste kampene i fjor og har ikke tapt siden 23. mars 2019 (1-2 i Spania).

Rekordlang pause

Forrige landskamp var 2-1-seieren borte mot Malta i EM-kvalifisering 18. november i fjor, for ni måneder og 17 dager siden. Norge skulle spilt igjen allerede i mars, men ble stoppet av viruspandemien.

Den lengste pausen mellom to kamper siden krigen var 8 måneder og 20 dager, mellom siste kamp i 1949 og den første i 1950. Så sent som i 1976-77 var det over åtte måneder mellom to kamper. Forrige gang det var seks måneder mellom to landskamper var i 1982-83.

4. september er for øvrig ikke det seneste Norge har spilt årets første landskamp, men vi må helt tilbake til 1911 (17. september) og 1910 (11. september) for å finne senere premieredatoer.

Bortsett fra krigsårene 1940-44 har Norge etter sin aller første landskamp i 1908 spilt minst en kamp hvert år unntatt 1909.