VIF: Bud på Dønnum er ikke akseptert

– Kan bekrefte det, ja, skrev 22-åringen i en sms til Eurosport på spørsmål om det stemmer at VIF har akseptert et bud fra den italienske Serie B-klubben. Også overfor Nettavisen bekreftet Dønnum at klubbene er enige om en sum.

Men fra kontorene på Valle har Vålerenga en annen versjon av saken.

– Da har han nok vært litt ivrig. For budet er ikke akseptert, nei , sier sportssjef i Vålerenga, Jørgen Ingebrigtsen, til Dagsavisen.

– Det gjenstår noen viktige ting, sier Ingebrigtsen uten å utdype.

Dermed er det fortsatt usikkert om Dønnum forlater hovedstadsklubben eller ikke.

22-åringen, som har kontrakt med VIF ut 2021-sesongen, har vært i Oslo-klubben siden 2017. Så langt er det blitt 61 kamper og 10 mål for Dønnum.