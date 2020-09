Bale åpen for Premier League-retur: – Det er opp til Real Madrid

Det forteller Bale i et intervju med Sky Sports i forkant av Wales' bortekamp mot Finland i Uefas nasjonsliga torsdag.

De siste årene har det vært mange Bale-spekulasjoner i omtrent hvert eneste overgangsvindu ettersom han ikke har vært helt inne i varmen hos Real Madrids hovedtrenere. Waliseren sier at det ikke er han selv som har stått i veien for en overgang bort fra den spanske storklubben.

I fjor sommer ble et salg til en kinesisk klubb stoppet i tolvte time.

– Jeg prøvde å dra i fjor, men de blokkerte alt i siste sekund. Det var et prosjekt jeg syntes var spennende, men det materialiserte seg ikke.

– Det har vært andre ganger der vi har prøvd å reise, men klubben har ikke tillatt det eller har funnet på noe annet. Det er opp til klubben, sier Bale.

Han gjør det klart at en retur til engelske Premier League, der han for alvor slo igjennom for Tottenham, er aktuelt.

– Om slike muligheter dukker opp, er det helt klart noe jeg vil se på. Vi får se hva som skjer. Vi har god tid i dette overgangsvinduet, og i et par andre også. Tiden vil vise, men hovedsakelig handler det om at det ligger i Real Madrids hender.

Bale kom til Real Madrid fra Tottenham i 2013 og har kontrakt til sommeren 2022.