Celtic hentet Premier League-profil: Ajer-flytting trolig mer aktuelt

Ajer har snaut to år igjen av sin kontrakt med Glasgow-klubben.

– Det kan være at dette (Duffy-lånet) aktualiserer at Celtic vil gjøre en god handel med Ajer i dette overgangsvinduet. Per nå er det stille om dette, men det skal bli interessant å se om hjulene begynner rulle, sier BBC-kommentator Liam McLeod til NTB.

Han har fulgt Celtic svært tett i mange år.

Celtic-fan

Duffy kommer fra Brighton. Han skal ha sagt nei til et par engelske eliteserieklubber for å flytte til Glasgow. Iren Duffy var ihuga Celtic-fan som barn og ungdom.

– Nå får jeg min Celtic-drøm oppfylt, sa han i intervjuer onsdag.

Duffy spilte 122 kamper for Brighton i løpet av fire sesonger. Han har også 33 A-landskamper for Irland.

Ajer har vært linket til overganger til flere større klubber de siste månedene. Celtic skal se for seg å kunne få mellom 160 og 200 millioner kroner for nordmannen. Han kostet cirka 6 millioner da han ble kjøpt fra Start som 17-åring sommeren 2016.

Kraftsalve

Det vil være kjempebutikk for Celtic om dette regnestykket går opp.

Celtic fikk knallhard kritikk etter tapet for Ferencvaros i Champions League-kvalifiseringen nylig. Ajer slapp heller ikke unna tøff omtale i skotske aviser.

Manager Neil Lennon kom med et svært omtalt utspill etter nederlaget.

– Flere spillere ønsker seg bort. Dersom de ikke vil være her, må vi gjøre noe med det. Det er noen spillere som har skapt «bølger» rundt dette det siste halve året. Jeg sier dette nå fordi det har irritert meg, sa han.