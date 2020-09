Van de Beek ble Solskjærs første sommersignering

Det opplyser United på sitt nettsted. Den 23 år gamle midtbanespilleren blir dermed Ole Gunnar Solskjær første forsterkning i sommerens overgangsvindu.

– Donny har alle de tekniske ferdigheter som skal til for å prestere i dette laget, og han har også personligheten som skal til for å lykkes i Manchester United, sier Solskjær.

– Hans evne til å se rom, time bevegelsene og lese spillet kommer til å komplementere kvalitetene vi allerede har i midtbaneleddet, og han gir oss større valgmuligheter i den lagdelen.

Van de Beek er i øyeblikket på landslagssamling i hjemlandet.

Visjoner

– Jeg kan ikke begynne å forklare hvor utrolig det er å få sjansen til å slutte seg til en klubb med så fantastisk historie. Jeg vil takke alle i Ajax. Jeg vokste opp der, og jeg vil alltid ha sterke bånd til klubben, men nå er jeg rede til å ta neste steg i min karriere og prestere på høyeste nivå, sier van de Beek.

– Alle har snakket om hvor fantastisk atmosfæren på Old Trafford er, og jeg gleder meg til å oppleve det straks det er trygt for publikum å vende tilbake. Laget har noen av verdens beste midtbanespillere, og jeg vet at jeg kan lære av dem og ta med mine egne styrker inn i gruppa.

Solskjær har overbevist ham om sitt prosjekt.

– Jeg har snakket med manageren om hans visjoner for laget. Jeg kan ikke vente med å være en del av den reisen, sier nysigneringen.

Prislapp

Ifølge Sky Sports er prislappen for nederlenderen rundt 400 millioner kroner, og i tillegg kommer ytterligere 50 millioner i potensielle tilleggsutbetalinger på et senere tidspunkt. Klubbene ble enige om pris sist helg.

Van de Beek har vært en viktig brikke for Ajax. I 2018/19-sesongen bidro han sterkt til at klubben nådde semifinalene i mesterligaen. De siste tre sesongene har han stått bak i alt 40 mål.

23-åringen skal tidligere i år ha vært ønsket i Real Madrid, men overgangen ble aldri noen realitet.

Van de Beek har vært i Ajax-systemet gjennom hele sin karriere. Debuten på seniorlaget fikk han i 2015. Midtbanespilleren står med ti landskamper for Nederland.

Han har også kamper for en lang rekke aldersbestemte landslag.