Casper Ruud vendte i tide: – Jeg økte intensiteten

Ruud lå under 0–2 i sett og ett brudd i det tredje. Han hadde også misbrukt 13 av 14 bruddballer i kampen mot beskjedent rangerte Mackenzie McDonald (243 mot Ruuds 37).

– Selv om jeg tapte de første to settene, følte jeg at jeg vær nær og at det var en jevn kamp, sier Ruud til NTB etter den dramatiske kampen.

Vendte

For første gang vant Ruud en kamp etter å ha tapt de to første settene, og etter 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 er han klar for 2. runde.

– Jeg følte at første settet ble stjålet litt fra meg, jeg ledet 4-1 og hadde breakball til 5-1, det var nær hele veien, forteller han.

Så vendte det.

– Jeg spilte med høy intensitet fra første til siste poeng. Da jeg klarte å bryte McDonald tilbake i tredje settet, prøvde jeg å øke intensiteten ytterligere. Heldigvis klarte jeg det, sier 21-åringen fra Snarøya.

Treningskompis neste

25-årige McDonald ville ikke være noe offerlam. Spilleren som i 2018 tok seg helt til 4. runde i Wimbledon så en stund ut til å skulle vinne i tre strake sett, men han var sjanseløs da Ruud kom i siget, og det er nordmannen som kan se fram til kamp mot finske Emil Ruusuvuori i 2. runde, trolig torsdag.

21-åringen fra Helsingfors er omtalt som en av de mest lovende spillerne fra det nordlige Europa, og han har trent sammen med Ruud ved Rafael Nadals tennisakademi på Mallorca.

– Han er ung og et stort talent, og jeg er forberedt på at det kan bli en ny tøff kamp. Jeg vet at han trives her på hardcourten, sier Ruud om treningskompisen, som er ranket som nummer 92 i verden.

Lang dag

Ruud tok sin første seier siden turneringstennis startet opp igjen etter koronapausen. Han er første nordmann som har vært seedet i en Grand Slam-turnering, og han er for første gang videre i hovedturneringen i US Open.

Spillerne kom på banen til oppsatt tid, men ble sendt i garderoben igjen fordi det begynte å regne. Da kampen på bane 4 omsider kom i gang, var det nesten halvannen time forsinket. De skulle bli der i nesten fire timer.